Adultos mayores pueden acceder a empleos formales con sueldos de $9,000 al mes: requisitos y cómo aplicar a través del INAPAM

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) ofrece un programa que va más allá de la tarjeta de descuentos: el Servicio de Vinculación Productiva, que conecta a personas de 60 años o más con empleos reales en empresas públicas y privadas, o con actividades productivas en espacios accesibles. El registro está disponible todo el año, sin fechas de corte ni lista de espera.

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¿Cómo funciona el Servicio de Vinculación Productiva del INAPAM y cuánto paga?

El programa del INAPAM opera bajo dos esquemas distintos. Por un lado, el Instituto actúa como enlace entre las personas adultas mayores y empresas públicas o privadas con prácticas incluyentes. Son las propias compañías quienes formalizan la contratación. Al tratarse de empleo formal, cada puesto debe incluir el salario mínimo vigente (que para 2026 es de más de $9,000 pesos mensuales en la mayor parte del territorio nacional), además de todas las prestaciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo.

Por otro lado, el INAPAM cuenta con el Sistema de Personas Voluntarias Empacadoras de Mercancía, o sea, el empacado de productos en tiendas de autoservicio. En este esquema no existe vínculo laboral, no se suscribe contrato y ninguna de las partes adquiere obligaciones laborales. La retribución depende de las propinas que los clientes decidan entregar.

¿Qué documentos se necesitan para registrarse al Servicio de Vinculación Productiva del INAPAM?

Las personas mayores que busquen acceder al empleo deben presentarse en cualquier módulo y solicitar su incorporación al Servicio de Vinculación Productiva. Los documentos que se requieren son:

Identificación oficial

Credencial INAPAM

CURP

La atención es presencial y la ubicación de los módulos en las 32 entidades del país puede consultarse en el INAPAM.

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