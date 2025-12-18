INAPAM publica lista de tiendas que ofrecen descuentos a adultos mayores en compras navideñas

Durante la temporada navideña aumentan los gastos por las cenas y la compra de regalos, por ello, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores ( INAPAM ) otorga algunos beneficios para que quienes cuenten con su credencial vigente accedan a precios preferenciales en distintos productos y servicios.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Tiendas que ofrecen descuentos con credencial INAPAM

En el Directorio de Beneficios INAPAM 2025 podemos encontrar tiendas con descuentos en alimentación, vestido, salud, transporte y hogar, además de opciones de recreación, cultura y servicios básicos.



Walmart, Bodega Aurrera y Sam’s Club: descuentos del 5 por ciento al 10 por ciento en farmacia.

Soriana: 10 por ciento de descuento en departamentos seleccionados.

Chedraui: 5 por ciento de descuento en alimentos y hasta 10 por cientio en productos seleccionados.

La Comer: 10 por ciento de bonificación en Monedero Naranja más 5 por ciento adicional al presentar la credencial INAPAM, acumulable en algunos casos.

Fraiche: hasta 20 por ciento de descuento en productos seleccionados de perfumería y cuidado personal.

Suburbia: 5 por ciento de descuento en ropa y artículos de uso personal.



Algunas carnicerías, pollerías, abarrotes, tortillerías, panaderías y pescaderías afiliadas ofrecen descuentos del 5 hasta el 50%. También tiendas como Fraiche, Floreria lo Kreativo, Suburbia y Salones de belleza tienen promociones para personas que cuenten con su tarjeta INAPAM.

El INAPAM recomienda a las personas adultas mayores que visiten el siguiente enlace para que conozcan la lista completa de establecimientos que tienen descuentos o acudir directamente a los establecimientos y preguntar por las promociones que tengan.

Requisitos que se deben cumplir para la tramitar la tarjeta del INAPAM

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.