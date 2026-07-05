Es oficial en Querétaro, anuncian descuentos en predial y herencias para estas familias: ya rige desde julio y esta es la fecha límite

Recibir una casa o terreno por herencia en Querétaro no siempre termina con la entrega del inmueble. En muchos casos, las familias todavía deben hacer trámites para poner la propiedad en regla, cambiar el nombre del dueño y cubrir impuestos municipales relacionados con la transmisión del bien.

Para facilitar ese proceso, la capital queretana aprobó un apoyo temporal para familias que necesitan regularizar una casa o terreno recibido. El beneficio ya está vigente y puede aplicarse en pagos municipales ligados al cambio de propiedad hasta finales del 2026.

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¿Qué familias pueden pedir descuentos en Querétaro?

El estímulo, aprobado por unanimidad por el Ayuntamiento de Querétaro bajo el nombre Programa de Estímulo Fiscal Familiar por Transmisión Patrimonial, puede solicitarse cuando el inmueble está dentro del municipio de Querétaro y el trámite corresponde a una transmisión patrimonial familiar.

Sin embargo, el apoyo no cubre automáticamente todos los gastos del proceso. Pagos como honorarios notariales, avalúos o documentos externos deberán confirmarse por separado antes de avanzar con la regularización.

Heredar una propiedad no es nada barato. Este programa busca aliviar los gastos de trámite para recibir propiedades o heredadas. (Getty Images)

¿Qué pagos pueden tener estímulo fiscal?

De acuerdo con el municipio, el programa contempla beneficios en pagos relacionados con la transmisión de bienes inmuebles. Entre los conceptos incluidos están:

Impuesto sobre Traslado de Dominio , que se genera cuando cambia la propiedad de un inmueble.

, que se genera cuando cambia la propiedad de un inmueble. Impuesto Predial , en casos donde haya adeudos por regularizar.

, en casos donde haya adeudos por regularizar. Recargos, cuando existan pagos pendientes ligados al trámite.

¿Hasta cuándo estarán vigentes los descuentos en Querétaro?

El programa estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. Comenzó el 1 de julio, por lo que las familias interesadas tendrán el segundo semestre del año para revisar su situación, reunir documentos y solicitar la validación correspondiente.

Aun así, en trámites de herencia o donación no se recomienda dejar todo al final, porque el expediente puede requerir documentos distintos según el caso. Entre los requisitos que el municipio contempla para operaciones relacionadas con traslado de dominio están:

aviso o declaración del Impuesto sobre Traslado de Dominio

comprobantes de pago o exención

avalúo fiscal o hacendario

documentos que acrediten el acto, como contrato, testamento o juicio

identificación oficial, cuando el trámite lo requiera

constancias o documentos catastrales del inmueble

Revisar el expediente antes de pagar ayuda a confirmar si el inmueble entra al programa y qué conceptos pueden recibir el estímulo fiscal.

¿Cómo saber si el inmueble puede entrar al Programa de Estímulo Fiscal Familiar por Transmisión Patrimonial?

Antes de solicitar el beneficio, las familias deben confirmar qué trámite van a realizar y cuál es la situación fiscal del inmueble. El municipio cuenta con trámites relacionados con traslado de dominio, cambio de propietario y predial, por lo que los requisitos pueden variar según el caso.

Para avanzar con menos contratiempos, se recomienda confirmar:

El inmueble esté dentro del municipio de Querétaro

Existen adeudos de predial o recargos

El trámite será por herencia, donación o cambio de propietario

Hay escritura, testamento, juicio sucesorio o documento notarial

Se requiere constancia de situación fiscal municipal.

Para mayores dudas, las familias pueden pedir orientación directamente en las áreas de atención del Municipio de Querétaro o comunicarse a Atención Ciudadana al 442 238 7770 o al 070. Aunque el programa ya está vigente, el estímulo dependerá del tipo de trámite, del estado fiscal del inmueble y de la revisión que haga la autoridad municipal.

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