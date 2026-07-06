Suman cinco muertos durante festejos en CDMX

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que suman cinco muertos tras las festividades durante el Mundial 2026.

La secretaria de la dependencia capitalina, Nadine Gasman, explicó que desde el inicio del Mundial, el 11 de junio, se registraron cinco defunciones en la capital.

Detalló que la coordinación entre ERUM, SAMU-CRUM y la Cruz Roja logró que se desplegaron 738 profesionales de la salud en 18 puestos de atención, brindando 801 atenciones médicas para cuidar a las y los asistentes.

Mueren cuatro en festejos contra Ecuador

La semana pasada, luego de los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana ante Ecuador, el gobierno capitalino dio a conocer la cifra de cuatro muertos.

El quinto caso corresponde a un aficionado de 38 años que murió a causa de un infarto durante el primer día de actividades del torneo, fue trasladado hasta el Hospital General Dr. Gregorio Salas.

🏥 Hoy, la Dra. @nadgasman, secretaria de Salud Pública, presentó en conferencia encabezada por la jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM, los resultados del operativo del Sector Salud durante el partido México 🇲🇽-Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿. ⚽



🚑 Gracias a la coordinación entre ERUM, SAMU-CRUM,… pic.twitter.com/0vdaygUBsU — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) July 6, 2026

Investigan muerte de fanático en festejos

En la misma línea, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX informó que mantiene una investigación por el fallecimiento de un joven por broncoaspiración.

Indicó que la persona fue trasladada desde la zona de festejos en Paseo de la Reforma, tras el partido México-Ecuador, al Hospital General Dr. Rubén Leñero.

Señaló que como parte de las diligencias, la institución trabaja para esclarecer las circunstancias específicas en que el joven perdió el conocimiento y las acciones de quienes lo acompañaban, añadió que analiza videograbaciones, y dictámenes periciales.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.