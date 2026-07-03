Último día en Toluca, Chalco y Jilotepec: horarios y dónde tramitar la licencia de servicio particular este sábado 4 de julio 2026

Tramitar la licencia de servicio particular en Edomex no siempre requiere ir a un módulo fijo ni hacer traslados largos. En varios municipios, las unidades móviles acercan este servicio para que las personas puedan realizarlo más cerca de casa.

Esta semana, la Secretaría de Movilidad del Edomex mantendrá activo el servicio en Toluca, Chalco y Jilotepec. Sin embargo, la fecha límite para aprovechar este beneficio está a punto de agotarse: el 4 de julio.

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¿Dónde tramitar la licencia este sábado 4 de julio?

De acuerdo con autoridades mexiquenses, el trámite, que inició en días pasados, se realizará únicamente en los puntos señalados:

Toluca

Dirección: Av. Agustín Millán 16, Col. San Pedro Totoltepec, C.P. 50226, Toluca

Av. Agustín Millán 16, Col. San Pedro Totoltepec, C.P. 50226, Toluca Referencia: canchas de fútbol Los Álamos

Chalco

Dirección: C. Reforma 4, Col. Centro, C.P. 56600, Chalco

C. Reforma 4, Col. Centro, C.P. 56600, Chalco Referencia: frente al Palacio Municipal

Jilotepec

Dirección: Av. Miguel Ávila Camacho, Jilotepec de Andrés Molina Enríquez, C.P. 54240

Av. Miguel Ávila Camacho, Jilotepec de Andrés Molina Enríquez, C.P. 54240 Referencia: plaza Manuel Ávila Camacho

¿Cuál es el horario de atención?

La Secretaría de Movilidad señala que la recepción de documentos es de 09:00 a 17:30 horas y que el servicio entre semana opera hasta las 18:00 horas. Sin embargo, para atención sabatina, el horario indicado es de 09:00 a 12:30 horas.

Al tratarse del último día, lo mejor es acudir temprano. Si hay alta demanda, documentos incompletos o cierre de recepción, el trámite podría no concluirse ese mismo día.

¿Qué documentos piden para tramitar la licencia?

Los requisitos pueden cambiar según el tipo de trámite: primera vez, renovación, duplicado o permiso. Para un trámite nuevo de licencia particular, Movilidad Edomex contempla documentos como:

Acta de nacimiento o carta de naturalización

CURP actualizada y certificada por RENAPO

Identificación oficial vigente con fotografía

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Aprobar el examen de conocimientos, solo en trámites nuevos

Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias

Comprobante de pago de derechos o pago en módulo

Para licencia de motociclista, también puede solicitarse el Certificado Estándar de Competencias EC1631 “Conducción de Motocicleta”, emitido por CONOCER.

¿Cuánto cuesta la licencia de servicio particular en Edomex?

Los costos dependen del tipo de licencia y de la vigencia elegida. Para 2026, los montos de servicio particular son:

Licencia tipo A, automovilista, y tipo C, motociclista:

1 año: $777

2 años: $1,040

3 años: $1,390

4 años: $1,848

Licencia tipo E, chofer de servicio particular:

1 año: $1,017

2 años: $1,357

3 años: $1,809

4 años: $2,410

Antes de pagar, se recomienda confirmar el monto actualizado en el portal oficial de Movilidad Edomex. La dependencia señala que el Formato Universal de Pago puede obtenerse en línea o en módulo; si se paga en línea, la acreditación puede tardar de 24 a 72 horas.

¿Dónde consultar requisitos y costos oficiales?

Para evitar errores antes de acudir, las personas pueden revisar el portal de la Secretaría de Movilidad del Estado de México. El paso a paso es:

Entrar al sitio de Movilidad Edomex .

. Ir al apartado de Licencias .

. Seleccionar Costos y requisitos .

. Abrir Servicio particular y permisos .

. Revisar el tipo de licencia que se va a tramitar.

Confirmar documentos, costo y vigencia.

También se puede consultar la sección de Agenda de Unidades Móviles, donde se publican sedes para servicio particular, servicio público y caravanas.

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