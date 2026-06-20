Baja California está entregando casas con paneles solares a mujeres jefas de familia por $3,900 al mes: requisitos y paso a paso para aplicar

Comprar una casa puede sentirse lejano para muchas mujeres jefas de familia, sobre todo cuando el ingreso solo puede cubrir gastos básicos. Frente a ese panorama, Vivienda Violeta busca abrir una alternativa para quienes necesitan un patrimonio propio en Baja California.

El programa contempla casas con condiciones accesibles en distintos puntos del estado. Sin embargo, el acceso no es automático, las solicitantes deben cumplir requisitos específicos y pasar por una revisión previa

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¿Qué es Vivienda Violeta?

Vivienda Violeta es un programa dirigido a mujeres jefas de familia y madres autónomas que busquen adquirir una vivienda. Su primera etapa contempla 90 viviendas y es operada por el Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda de Baja California (INDIVI), dentro del Programa Estatal de Vivienda 2022-2027.

Estas casas fueron pensadas para hogares que enfrentan rezago habitacional o dificultades para acceder a un crédito bancario.

¿Cómo son las casas del programa?

Entre sus características principales se encuentran:

dos recámaras

cocineta

espacio para ampliación

medidas de seguridad

paneles solares en algunos casos

El Gobierno de Baja California ha señalado que las mensualidades son fijas y menores a $4 mil pesos. Sin embargo, el monto final se define según el estudio socioeconómico que realice INDIVI a cada solicitante.

¿Qué se necesita para aplicar a Vivienda Violeta?

De manera general, las interesadas deben cumplir con estos requisitos:

vivir en Baja California

no contar con vivienda propia

tener dependientes económicos

presentar documentación básica

¿Dónde están las viviendas?

La primera etapa contempla casas principalmente en Mexicali y Tijuana. En Mexicali, las viviendas se ubican en zonas como:

Valle del Progreso

Valle de las Misiones

La Calma

Casa Digna

Anáhuac

Villa del Prado

Lomas Altas

También hay viviendas consideradas en Santa Fe, Tijuana. La disponibilidad puede cambiar conforme avance el programa.

¿Cómo hacer el trámite paso a paso?

Para iniciar el proceso, las interesadas deben:

comunicarse con INDIVI para confirmar convocatoria vigente

preguntar por viviendas disponibles en su municipio

reunir identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio

presentar documentos de dependientes económicos

proporcionar información de ingresos

esperar la validación del perfil

El acceso no es automático. La asignación depende del perfil de la solicitante, la disponibilidad de casas y la evaluación realizada.

¿Dónde pedir información de INDIVI?

Las interesadas pueden solicitar orientación directamente con INDIVI y revisar los requisitos antes de entregar documentos o datos personales. Esto ayuda a evitar estafas, o cobros indebidos.

Los teléfonos oficiales de atención son:

Mexicali: 686 900 9900

Tijuana: 664 977 1402

Ensenada: 646 177 3868

Hasta el momento, no se ha publicado una fecha oficial para nuevos registros, por lo que es necesario mantenerse al pendiente de anuncios oficiales por parte del Gobierno de Baja California a través de sus canales oficiales.

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