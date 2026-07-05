El truco para no caer en estafas en México: esta plataforma de la Condusef te permite verificar si un número es fraudulento y así funciona

Las llamadas y mensajes de supuestos bancos, empresas de paquetería o instituciones públicas se han convertido en algunas de las estrategias más utilizadas por los delincuentes para obtener datos personales y bancarios.

Para ayudar a la población a identificar estos intentos de engaño, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) lanzó el Portal de Fraudes Financieros, una herramienta gratuita que permite consultar si un número telefónico ha sido señalado previamente por otros usuarios.

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¿Cómo consultar si un número telefónico ha sido reportado?

El Portal de Fraudes Financieros puede utilizarse desde cualquier dispositivo con conexión a internet y está disponible de forma gratuita.

Para verificar un número solo es necesario:

Entrar al Portal de Fraudes Financieros de la Condusef.

Acceder a la sección de consulta.

Escribir el número telefónico que realizó la llamada o envió el mensaje.

Revisar si existen reportes relacionados con posibles fraudes o conductas sospechosas.

Si el sistema no muestra resultados, esto únicamente significa que ese teléfono no ha sido reportado hasta el momento, por lo que siempre es recomendable mantener las medidas de precaución antes de proporcionar información personal.

La CONDUSEF (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros) se encarga de orientar y resolver quejas relacionadas con fraudes financieros ocurridos a través de instituciones bancarias, de seguros, Afores o cualquier entidad financiera… pic.twitter.com/6IiV0xIA1o — Policía de Investigación (@PDI_FGJCDMX) April 20, 2026

También puedes ayudar a prevenir nuevas estafas

La plataforma no solo funciona como un buscador. También permite que los usuarios registren números desde los que hayan recibido llamadas o mensajes con posibles intentos de fraude.

Con cada reporte, la base de datos crece y facilita que otras personas puedan identificar teléfonos sospechosos antes de responder o compartir información confidencial.

No solo revisa teléfonos: también correos y páginas web

El Portal de Fraudes Financieros ofrece otras opciones de consulta además de los números telefónicos.

Las personas también pueden verificar si un correo electrónico, una dirección de internet o alguna otra identidad relacionada con servicios financieros ya fue reportada por posibles intentos de fraude. De esta manera, la herramienta ayuda a detectar distintos canales utilizados por los delincuentes para engañar a las víctimas.

¿Qué recomienda la Condusef para evitar fraudes?

La Condusef recuerda que ninguna institución bancaria solicita información confidencial mediante llamadas telefónicas o mensajes.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

No compartir contraseñas, NIP, tokens o códigos de verificación.

No proporcionar datos bancarios por teléfono.

No realizar transferencias o depósitos por instrucciones recibidas durante una llamada.

En caso de duda, colgar y comunicarse directamente con la institución financiera a través de sus canales oficiales.

También aconseja desconfiar de llamadas que presionen para actuar de inmediato o prometan beneficios a cambio de entregar información personal.

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