Infonavit anuncia cambios y este es el nuevo requisito para solicitar un crédito hipotecario en 2026

Todas las personas que busquen tramitar un crédito de vivienda mediante el Infonavit deberán cumplir una nueva condición a partir de este año, incluso si ya alcanzaron el puntaje mínimo solicitado por el instituto.

De acuerdo con el organismo, su modelo de evaluación se actualizó para facilitar el acceso a financiamientos hipotecarios, pero junto con la reducción de puntos también incorporó un criterio obligatorio relacionado con la estabilidad laboral de las y los trabajadores.

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¿Qué pide ahora Infonavit para autorizar un crédito?

Además de reunir 100 puntos en el sistema de precalificación, el Infonavit ahora exige que las personas tengan al menos medio año trabajando de forma continua en un empleo formal.

Esto significa que el trabajador debe permanecer cotizando sin interrupciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante seis meses consecutivos antes de iniciar el trámite.

La medida forma parte del nuevo esquema T100, con el que el instituto sustituyó el antiguo modelo que pedía mil 80 puntos para acceder a un financiamiento hipotecario.

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¿Qué ocurre si una persona cambia de empleo?

El sistema del Infonavit toma en cuenta la continuidad laboral. Por ello, si el trabajador deja de cotizar, cambia de empresa o presenta pausas en su registro ante el IMSS, el conteo vuelve a empezar desde cero.

La validación se realiza automáticamente con la información laboral registrada oficialmente, por lo que el instituto revisa directamente el historial de cotización de cada solicitante.

Debido a esto, una persona puede tener los 100 puntos requeridos y aun así no poder avanzar con la solicitud si no cumple el periodo continuo de empleo formal.

¿Se pierden los puntos o el ahorro si dejas de trabajar?

El ahorro acumulado en la Subcuenta de Vivienda permanece a nombre del trabajador incluso si deja temporalmente de laborar. En el caso de los puntos relacionados con aportaciones patronales, estos dejan de aumentar mientras no exista una relación laboral activa registrada ante el IMSS.

Una vez que la persona consigue nuevamente un empleo formal y se reanudan las aportaciones patronales al Infonavit, el sistema reactiva el crecimiento del historial y de los puntos asociados a la cotización.

El instituto también modificó algunos criterios financieros, entre ellos, el historial en Buró de Crédito dejó de influir directamente en la disminución del monto otorgado.

¿Cómo revisar si ya puedes tramitar tu crédito?

Las personas interesadas pueden consultar su situación directamente desde la plataforma Mi Cuenta Infonavit, donde es posible revisar puntos acumulados, capacidad de financiamiento y precalificación.

El portal también muestra el historial de cotización y el ahorro acumulado en la Subcuenta de Vivienda. Todo el proceso puede realizarse en línea, sin necesidad de acudir a oficinas para verificar el puntaje.

Para ingresar, únicamente se requiere contar con Número de Seguridad Social (NSS), CURP y un correo electrónico activo.

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