¿Trabajas entre semana? Así puedes sacar la licencia permanente en CDMX los sábados y domingos

Si eres de los que no tiene tiempo o por tu trabajo, no puedes realizar el trámite de la licencia permanente, no sufras más. La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI) mantiene disponibles módulos fijos y unidades móviles donde es posible realizar el trámite de la licencia de conducir permanente durante los fines de semana.

Con esta media, se busca facilitar el acceso a este documento para miles de automovilistas capitalinos que desean obtener una licencia sin vigencia, además de evitar el hecho de renovar el permiso cada pocos años.

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¿Dónde tramitar la licencia permanente en fin de semana?

La SEMOVI informa que diversos módulos fijos continúan brindando atención los sábados, mientras que las unidades móviles se instalan de forma itinerante en distintas alcaldías de la Ciudad de México.

Los módulos móviles cambian de ubicación periódicamente, por lo que la dependencia recomienda consultar el calendario actualizado antes de acudir para verificar horarios, sedes y disponibilidad de citas.

Además, algunos centros de atención cuentan con servicio mediante cita previa para reducir los tiempos de espera, además de agilizar el proceso.

¿Qué requisitos necesitas para obtener la licencia permanente?

Para realizar el trámite, los solicitantes deberán presentar, entre otros documentos:

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio de la Ciudad de México

CURP, cuando sea requerida

Comprobante del pago de derechos correspondiente.

En el caso de aquellos que tramitan una licencia por primera vez, la autoridad puede solicitar el cumplimiento de los requisitos adicionales establecidos por la SEMOVI, incluyendo las evaluaciones que correspondan.

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¿Cuánto cuesta la licencia permanente?

El costo de la licencia permanente es el establecido por el Gobierno de la Ciudad de México para este programa es de $1,500 pesos mexicanos. El pago puede realizarse mediante la línea de captura generada por la Tesorería capitalina y posteriormente presentarse en el módulo seleccionado para concluir el trámite.

La autoridad recomienda efectuar el pago únicamente a través de los canales oficiales para evitar cualquier tipo de fraudes.

Licencia permanente en CDMX: Módulos donde puedes tramitarla en fin de semana

Si no puedes realizar el trámite entre semana, la licencia de conducir permanente de la Ciudad de México también puede obtenerse durante los fines de semana. La Secretaría de Movilidad mantiene habilitados módulos fijos y móviles para atender a los solicitantes:

Macromódulo Ciudad Deportiva: Se localiza en Magdalena Mixhuca, puerta 7, con acceso por la estación Metro Ciudad Deportiva. Brinda servicio sábados y domingos, de 09:00 a 21:00 horas.

Centros de Servicio de Tesorería (CST): Algunas sedes, como Tlatelolco, Insurgentes Sur 263 y División del Norte 314, también ofrecen atención los fines de semana, de 09:00 a 21:00 horas.

Módulos móviles: Se instalan en los estacionamientos de establecimientos como Walmart Azcapotzalco, Mega Soriana Asturias y Walmart Universidad. Estos operan los sábados, de 09:00 a 13:00 horas.

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