Conductores en Jalisco tienen todo agosto 2026 y hasta esta fecha para pagar multas vehiculares con 50% de descuento

El Gobierno de Jalisco pone en marcha un esquema fiscal que ofrece descuentos en multas de movilidad y facilidades de pago hasta el 30 de septiembre de 2026. Automovilistas con adeudos de refrendo o infracciones acceden a un 50% de descuento en multas vigente durante todo agosto 2026 y el mes siguiente.

El Servicio Estatal Tributario (SET) confirma que esta fecha para pagar multas vehiculares con el beneficio corre en paralelo a un plan de parcialidades. Carlos Arias Madrid, titular del SET, precisa que el universo de beneficiarios supera las 822 mil personas con créditos fiscales pendientes en Jalisco.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué multas tienen 50% de descuento en Jalisco?

Los conductores de Jalisco cuentan con hasta el 30 de septiembre de 2026 para aprovechar los descuentos antes de que el programa concluya. El esquema del SET contempla tres beneficios directos para quienes arrastran adeudos vehiculares en la entidad.

50% de descuento en multas de movilidad

70% de descuento en recargos para quienes firman convenio de parcialidades

Financiamiento directo del SET, sin tarjetas de crédito ni bancos

El beneficio cubre multas de movilidad registradas en 2025 o ejercicios anteriores. Entre los conceptos incluidos están exceso de velocidad, conducir sin licencia y pasar un semáforo en rojo dentro del territorio de Jalisco.

Los plazos de pago en Jalisco van de 3 a 12 meses según el adeudo. (Getty Images)

Tres tipos de sanciones quedan fuera del programa y no reciben ningún descuento. Estas son las excepciones que el SET aplica de forma estricta:

Conducir en estado de ebriedad

Invadir el carril exclusivo de Mi Macro

Infracciones correspondientes a 2026

¿Cuántos meses dura el SET de Jalisco para pagar el adeudo?

El SET permite pagar directamente en parcialidades, sin tarjeta de crédito ni financiamiento bancario de por medio. Los plazos dependen del monto total que arrastra cada conductor con adeudos en Jalisco.

De 5,000 a 8,000 pesos: hasta 3 meses

De 8,000 a 15,000 pesos: hasta 6 meses

De 15,000 a 50,000 pesos: hasta 9 meses

Más de 50,000 pesos: hasta 12 meses

Quienes formalizan el convenio de pago reciben además el 70% de descuento en recargos acumulados. Antes de firmar cualquier convenio, el propietario debe solicitar el desglose del adeudo y verificar las fechas límite de cada parcialidad..

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.