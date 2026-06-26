Tenencia 2026 en Edomex: ¿cómo pagar el refrendo y quiénes quedan exentos?

El refrendo vehicular en Edomex es el trámite anual que confirma que tu auto sigue activo y en regla ante el gobierno estatal. Este proceso incluye el pago de la tenencia, un impuesto que, según el valor del vehículo, puede reducirse a cero pesos para miles de contribuyentes mexiquenses este 2026.

El calendario para realizar este trámite tiene fechas específicas según la terminación de placa, y omitirlo genera recargos que se acumulan mes a mes. Conocer el procedimiento completo —tanto en línea como de forma presencial— marca la diferencia entre pagar lo justo y enfrentar cobros adicionales por mora.

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Cómo pagar el refrendo vehicular en Edomex paso a paso

El portal de Servicios al Contribuyente del Estado de México concentra todo el proceso de pago en línea, sin filas ni traslados. Si prefieres el trámite presencial, también hay opciones disponibles en sucursales bancarias, módulos de Telecom/Telégrafos, farmacias y supermercados participantes.

Para realizar el pago del refrendo vehicular 2026 en línea, sigue estos pasos:

Ingresa al portal oficial de Servicios al Contribuyente del Estado de México y localiza la sección de “Tenencia”

Captura el número de placa de tu vehículo; el sistema carga automáticamente los datos del auto o moto

Revisa el desglose del cobro; si tu vehículo cumple los requisitos de exención, la tenencia aparece en ceros y solo verás el monto del refrendo

Elige tu método de pago: tarjeta de crédito o débito en línea, o imprime el formato para pagar en banco, farmacia o tienda de autoservicio

Descarga y guarda el comprobante de pago para cualquier aclaración posterior

Los pagos presenciales se realizan en cajeros automáticos de renovación, oficinas de la Secretaría de Finanzas del Estado de México, bancos y supermercados participantes, y módulos de Telecom/Telégrafos.

Tenencia, placas y refrendo en Edomex en 2026. Autos con valor de hasta 638 mil pesos tienen subsidio del 100% en tenencia Edomex 2026. (Imagen Ilustrativa)

Qué vehículos quedan exentos del pago de tenencia en Edomex 2026

La exención no es automática para todos: el gobierno del Estado de México aplica criterios específicos por valor de factura y tipo de propulsión. Verifica si tu vehículo entra en alguna de estas categorías antes de asumir que debes pagar el importe completo.

Los vehículos exentos total o parcialmente de tenencia en Edomex 2026 son:

Automóviles con valor de factura de hasta 638 mil pesos (IVA incluido): subsidio del 100% en el Impuesto sobre Tenencia

Motocicletas con valor de factura de hasta 250 mil pesos (IVA incluido): subsidio del 100% en el Impuesto sobre Tenencia

Vehículos eléctricos: tasa del 0% en tenencia y 50% de descuento en el costo de placas, para personas físicas y morales

Vehículos híbridos: tasa del 0% en tenencia durante los primeros cinco años; 50% de reducción en los años posteriores, para personas físicas y morales

Consulta el valor de factura de tu vehículo antes de iniciar el trámite, ya que ese dato es el que determina si calificas para el subsidio total o debes pagar la tarifa completa.

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