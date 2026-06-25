Licencia de conducir permanente en Edomex 2026: requisitos y dónde tramitarla

Los conductores de Edomex que quieran dejar de renovar su licencia cada dos años tienen la opción de la licencia permanente disponible este año. La Semovi abre el trámite a residentes del Estado de México, aunque el organismo responsable del proceso no es el gobierno estatal sino una institución capitalina, lo que genera dudas sobre cómo proceder y qué documentos presentar.

El acceso al beneficio no es automático ni ilimitado. Existe una fecha definitiva para completar el proceso y quienes no actúen a tiempo perderán la ventana para obtener la licencia de conducir permanente en Edomex 2026.

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Requisitos para tramitar la licencia permanente en Edomex 2026

La Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México gestiona este trámite y exige una lista de documentos sin excepciones. Ningún requisito es opcional ni sustituible por otro documento no listado:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cartilla militar), original y copia

(INE, pasaporte o cartilla militar), original y copia Comprobante de domicilio del Edomex o de la CDMX

del Edomex o de la CDMX Línea de captura pagada: comprobante de pago de $1,500 pesos

comprobante de pago de $1,500 pesos Cuenta Llave CDMX activa, que residentes mexiquenses pueden crear sin restricciones

que residentes mexiquenses pueden crear sin restricciones Cero adeudos de multas de tránsito vigentes

de multas de tránsito vigentes Biométricos actualizados (en caso contrario, se requiere cita presencial)

(en caso contrario, se requiere cita presencial) Examen teórico aprobado, solo para quienes tramiten su primera licencia

Los automovilistas del Edomex que ya cuentan con licencia vigente no necesitan presentar examen teórico. El trámite aplica de forma automática para este grupo y solo requieren reunir los documentos de identidad y el comprobante de pago correspondiente.

Licencia Edomex permanente Conductores del Estado de México pueden obtener licencia vitalicia si cumplen requisitos de la Semovi antes del 31 de diciembre.

Dónde tramitar la licencia de conducir permanente en Edomex: paso a paso en línea

El proceso completo se realiza a través de la plataforma digital de la Semovi CDMX. Los pasos son claros y no requieren trasladarse a ninguna oficina si los biométricos ya están vigentes:

Inicia sesión en tu Cuenta Llave CDMX o créala con datos básicos

en tu Cuenta Llave CDMX o créala con datos básicos Selecciona “Iniciar” y elige la opción “Renovación de licencia de conducir”

y elige la opción “Renovación de licencia de conducir” Carga los documentos requeridos: identificación, comprobante de domicilio y constancia de no adeudos

requeridos: identificación, comprobante de domicilio y constancia de no adeudos Realiza el pago en línea o descarga la línea de captura para pagarlo en ventanilla

en línea o descarga la línea de captura para pagarlo en ventanilla Espera la confirmación por correo con el número de licencia y el enlace de descarga

Una vez aprobado el trámite, la licencia digital tiene la misma validez legal que la tarjeta física. La Semovi permite imprimirla desde la App CDMX sin costo adicional antes del 31 de diciembre de 2026, que es la fecha límite oficial para completar el proceso.

Si ya cuentas con una licencia vigente, el trámite es automático y no necesitas presentar examen teórico. Revisa tus biométricos con anticipación para evitar contratiempos de última hora.

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