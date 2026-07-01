Ni Corregidora ni El Marqués: este municipio de Querétaro tendrá trámites gratuitos y consultas médicas este viernes 3 de julio

El municipio de Jalpan de Serra recibirá este viernes 3 de julio una jornada de atención para iniciar gestiones, resolver dudas y revisar servicios básicos en un mismo punto.

La jornada Aquí Contigo Gober se llevará a cabo en Ribera del Río s/n, en la zona Centro, con dependencias estatales y municipales. Aunque habrá apoyos sin costo, otros módulos estarán enfocados en información, descuentos o recepción de solicitudes, según el trámite que cada persona necesite.

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¿Cuándo será la jornada de trámites en Querétaro?

Estas jornadas forman parte de una estrategia para acercar servicios estatales y municipales a distintas zonas de Querétaro, especialmente a municipios donde no siempre es fácil trasladarse a oficinas centrales.

Para esta edición, el Teatro del Pueblo, ubicado frente a la calle Ribera del Río S/N, colonia Centro, será la sede elegida. Según autoridades, el horario de atención de 9:30 de la mañana a 1:00 de la tarde, por lo que se recomienda llegar temprano para ubicar el módulo correspondiente y alcanzar turno, ya que la atención estará sujeta al horario de la jornada.

¿Qué trámites vehiculares y de movilidad habrá en Jalpan de Serra?

Para quienes tienen pendientes relacionados con su vehículo o transporte, la jornada contará con módulos de atención de dependencias estatales. Entre los servicios anunciados se encuentran:

Reducción de multas de verificación vehicular

Alta o baja de vehículos

Cambio de propietario

Expedición de licencia de manejo

Renovación de licencia de manejo

Módulo de emisión de tarjetas AMEQ o Qrobús

Trámites de APPQRO

En estos casos, se recomienda acudir con

Identificación oficial

CURP

Comprobante de domicilio

Documentos del vehículo, como placas, tarjeta de circulación o papeles del propietario, según la gestión que se quiera realizar.

¿Qué servicios gratuitos habrá durante la jornada?

La jornada también tendrá servicios pensados para resolver necesidades básicas en un solo punto. Entre los apoyos anunciados se encuentran:

Expedición de actas de nacimiento

Corte de cabello

Donación de arbolitos

Consulta médica gratuita

Consultas dentales

Pruebas rápidas de laboratorio

Ultrasonidos, de acuerdo con la consulta médica preventiva

Examen de la vista con entrega de lentes

Audiometrías con entrega de aparatos auditivos

Entrega de ayudas funcionales

Además, habrá atención de la Comisión Estatal de Aguas y módulos municipales, como:

Atención Ciudadana

Servicios Públicos Municipales

Desarrollo Urbano

Obras Públicas

Desarrollo Social

¿Qué apoyos habrá para mujeres, jóvenes y familias?

Además de los trámites, la jornada reunirá módulos de atención social, orientación y acompañamiento. Entre los servicios anunciados se encuentran:

Asesoría legal por parte de la Secretaría de las Mujeres

Catálogo de talleres

Atención psicológica

Orientación de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas

Atención del Centro de Justicia para Mujeres

Apoyo psicológico del Consejo Estatal Contra las Adicciones

Atención psicológica por parte de la SEJUVE

Servicios y apoyos funcionales del DIF Estatal

También participarán áreas como la Secretaría del Trabajo e ICATEQ, por lo que las personas asistentes podrán revisar directamente en cada módulo qué atención estará disponible y si deben cumplir algún requisito adicional. Antes de asistir, se recomienda llevar:

Identificación oficial

CURP

Comprobante de domicilio

Documentos relacionados con el trámite que se busca realizar

La jornada tendrá horario limitado, por lo que acudir con documentos básicos puede evitar retrasos. En caso de dudas sobre requisitos, costos o disponibilidad, lo más seguro es consultar los canales oficiales del Gobierno de Querétaro o del municipio de Jalpan de Serra antes de acudir.

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