Querétaro y Jalisco están aplicando esta multa a todos los conductores de vehículos que se estacionen o circulen sobre las ciclovías

Dos estados del centro del país tienen disposiciones legales vigentes que sancionan a los conductores de vehículos motorizados que invadan los espacios destinados a ciclistas. Tanto Jalisco como el municipio de Querétaro contemplan multas económicas para quien circule o se detenga sobre una ciclovía.

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¿De cuánto es la multa por invadir la ciclovía en Querétaro y qué más implica?

El Reglamento para la Movilidad y el Tránsito del Municipio de Querétaro prohíbe en su artículo 29, fracción III, inciso b, circular sobre un carril-bicicleta a vehículos motorizados.

Sumado a eso, el artículo 88, inciso I, de esta normativa prohíbe estacionar cualquier vehículo sobre vías ciclistas exclusivas, siendo suficiente que cualquier parte del vehículo se encuentre sobre ese espacio para que aplique la infracción.

La sanción en Querétaro es de 20 a 30 UMA, que en 2026 equivale a entre $2,346.20 y $3,519.30 pesos, más la pérdida de 3 puntos en la licencia de conducir.

¿Cuánto cuesta la multa por circular o estacionarse en una ciclovía en Jalisco?

Por otro lado, la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco establece en su artículo 367, fracción I, multas de 20 a 60 UMA para conductores, propietarios de vehículos o personas operadoras de transporte público que circulen o se estacionen en ciclovías o en lugares destinados al estacionamiento de bicicletas. La disposición aplica también a conductores de motocicletas.

Con la UMA vigente en 2026 de $117.31 pesos, la multa en Jalisco va de $2,346.20 a $7,038.60 pesos.

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