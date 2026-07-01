Licencia de conducir sin cita en Edomex: la SEMOV llega a Toluca, Neza, Chalco y más municipios del 1 al 3 de julio

Las personas que necesiten obtener, renovar o reponer su licencia de conducir en el Estado de México tendrán una alternativa para realizar el trámite durante los primeros días de julio. La Secretaría de Movilidad (Semov) desplegará sus Unidades Móviles en distintos municipios, con el objetivo de acercar el servicio a quienes no pueden acudir a un módulo fijo.

Sin embargo, antes de acudir es importante confirmar que la unidad estará en el municipio elegido y reunir toda la documentación necesaria para evitar contratiempos.

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¿Qué municipios recibirán las Unidades Móviles del 1 al 3 de julio?

La agenda oficial contempla recorridos en diferentes regiones del Estado de México entre el 1 y el 3 de julio. Durante ese periodo habrá atención en municipios como:

Toluca

Chalco

Nezahualcóyotl

Cuautitlán Izcalli

Melchor Ocampo

Teoloyucan

Jilotepec

Metepec

Tecámac

Acolman

Polotitlán

Xonacatlán

Algunas sedes permanecerán más de un día consecutivo, mientras que otras únicamente recibirán a la Unidad Móvil durante una jornada. Por ello, conviene revisar previamente el calendario oficial para confirmar la fecha correspondiente al municipio donde se desea realizar el trámite.

Entre las ubicaciones programadas destacan:

Palacio Municipal de Toluca

El Estadio Neza 86 en Nezahualcóyotl

Outlets Punta Norte en Cuautitlán Izcalli

Centros municipales de Chalco, Teoloyucan, Melchor Ocampo, Jilotepec

Para conocer los municipios y sedes completas, se puede ingresar a la página oficial de SEMOV.

¿Cuál será el horario de atención?

Las Unidades Móviles recibirán documentos de 09:00 a 17:30 horas, mientras que la atención al público concluirá a las 18:00 horas, siempre que la capacidad operativa lo permita.

Aunque estos módulos facilitan el trámite al no requerir, en la mayoría de los casos, una cita previa, la atención depende del número de personas que acudan cada día. Por esa razón, llegar con anticipación puede hacer la diferencia, especialmente en municipios con mayor demanda.

¿Cuánto cuesta la licencia de conducir en Edomex en 2026?

Antes de presentarse en cualquiera de las sedes, también es recomendable realizar el pago correspondiente, ya que el comprobante forma parte de la documentación que deberá entregarse durante el trámite.

Los costos vigentes para la licencia de 1 año son los siguientes:

Licencia tipo A para automovilista: 777 pesos .

. Licencia tipo C para motociclista: 777 pesos .

. Licencia tipo E para chofer particular: 1,017 pesos .

. Permiso provisional tipo D para menores de edad: 777 pesos .

. Duplicado de licencia: 525 pesos.

Verificar el tipo de licencia que corresponde a cada conductor ayudará a evitar errores al momento de efectuar el pago.

¿Qué documentos necesitas para sacar la licencia por primera vez?

Quienes tramiten una licencia por primera ocasión deberán acreditar su identidad y domicilio, además de cumplir con otros requisitos establecidos por la autoridad estatal.

Entre los documentos solicitados se encuentran:

Acta de nacimiento o carta de naturalización

CURP certificada por RENAPO

Identificación oficial vigente con fotografía

Comprobante de domicilio reciente

Comprobante de pago

Constancia de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias

Aprobación del examen básico de conocimientos viales.

Presentar toda la documentación completa y con datos actualizados permitirá agilizar el proceso y disminuir la posibilidad de que el trámite quede pendiente.

¿Qué se necesita para renovar la licencia?

Si el objetivo es renovar una licencia expedida previamente por el Estado de México, los requisitos son menos extensos, aunque también deben presentarse completos.

En estos casos será necesario llevar:

Licencia anterior

Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de pago

Certificado emitido por el DIF

Antes de acudir a cualquiera de las Unidades Móviles, la recomendación es revisar la agenda publicada por la Secretaría de Movilidad para confirmar la sede, el horario y la fecha de atención, ya que el recorrido cambia de manera periódica y cada municipio recibe el servicio únicamente durante los días establecidos.

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