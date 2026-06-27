Esta es la curiosa diferencia entre CDMX y Edomex en la multa por usar el celular al conducir

Millones de automovilistas transitan cada día entre la Ciudad de México y el Estado de México sin saber que las reglas del juego cambian al cruzar la frontera, y que la misma conducta puede costarles cantidades radicalmente distintas dependiendo del lado donde los detenga un agente de tránsito. La diferencia entre una multa y la otra sorprende a la mayoría de conductores que circulan cotidianamente por ambas entidades.

No se trata solo del monto: cada entidad define rangos distintos, aplica artículos de reglamento diferentes y suma consecuencias adicionales que van mucho más allá del dinero. Quien conduce en ambas zonas metropolitanas necesita saber exactamente qué lo espera en cada caso antes de que suene una sirena o un agente le indique que se orille.

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¿Cuánto cuesta usar el celular al volante en CDMX vs Edomex?

En la Ciudad de México, el Artículo 38, fracción II, inciso e del Reglamento de Tránsito establece una multa de entre 30 y 35 UMA por utilizar el teléfono celular o cualquier dispositivo de comunicación mientras el vehículo está en movimiento; con la UMA 2026 en $117.31 pesos, eso representa un cobro de entre $3,519.30 y $4,105.85 pesos. En el Estado de México, el Artículo 90, fracción XXVI del Reglamento de Tránsito local fija la sanción en 16 a 20 UMA, lo que equivale a entre $1,876.96 y $2,346.20 pesos por la misma infracción.

La brecha entre ambas entidades es contundente: en el escenario más severo, un conductor multado en CDMX paga hasta $4,105.85 pesos, mientras que uno sancionado en Edomex enfrenta un máximo de $2,346.20 pesos por exactamente la misma conducta al volante. Eso significa que la capital puede cobrar casi el doble que el Estado de México, una diferencia de más de $1,700 pesos que pocos automovilistas de la zona metropolitana conocen antes de que los detengan.

Más allá del dinero, la infracción en CDMX arrastra consecuencias adicionales que endurecen la sanción total: tres puntos negativos a la licencia de conducir y un punto adicional a la matrícula vehicular se suman automáticamente al momento de levantar el parte. El sistema de puntos acumula infracciones y puede derivar en la suspensión del documento, lo que convierte un descuido con el teléfono en mano en un problema que persiste mucho más allá del día de la multa.

Edomex aplica entre 16 y 20 UMA por celular al volante; CDMX llega hasta 35 UMA. (imagen ilustrativa)

¿Qué dice la ley sobre usar el celular al conducir en ambos estados?

Tanto el Reglamento de Tránsito de la CDMX como el del Estado de México coinciden en el principio central de la restricción: cualquier manipulación del teléfono celular o dispositivo de comunicación solo procede con el vehículo completamente detenido, sin importar si se trata de una llamada, un mensaje o cualquier otra interacción con la pantalla. El texto de ambos artículos deja claro que el movimiento del vehículo activa de inmediato la infracción, sin margen de interpretación para el conductor.

Lo que distingue a las dos normativas es la arquitectura de la sanción: CDMX aplica un rango de tres tramos —30, 32 o 35 UMA— cuya selección queda a criterio del agente según las circunstancias del momento, mientras que Edomex define un intervalo continuo de 16 a 20 UMA sin escalones intermedios. En ambos casos, el conductor no tiene posibilidad de negociar el monto directamente en calle, y la única vía para impugnar es el procedimiento formal ante la autoridad correspondiente de cada entidad.

Conocer el reglamento de la entidad donde se circula es la única forma de evitar sorpresas al volante: si transitas de manera habitual por la zona metropolitana del Valle de México, verificar en qué territorio estás puede significar una diferencia de más de $1,700 pesos en caso de que un agente te detenga por tener el celular en la mano.

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