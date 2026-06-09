Tinacos gratis en San Luis Potosí; así puedes obtener el tuyo

Tener un tinaco es vital para garantizar un suministro continuo de agua en tu hogar, actuando como una reserva segura ante cortes o fallas en la red pública o desabasto.

El gobierno municipal de Villa de Pozos, San Luis Potosí, encabezado por la presidenta concejal Paty Aradillas, realizó la entrega del programa “Mi Tinaco” en el fraccionamiento Torre de Babel, beneficiando a cerca de 500 familias de esta zona y de colonias vecinas como Libertad de México, Los Silos, San Xavier y Mercedes.

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Este programa representa una respuesta concreta a una necesidad que por mucho tiempo afectó los hogares, ya que en diversas zonas el agua llega únicamente durante ciertas horas del día. Con la entrega de tinacos gratis, las familias podrán aprovechar mejor el suministro y garantizar la disponibilidad del líquido durante más tiempo.

¿Cómo conseguir un tinaco gratis?

Muchas personas se preguntan cómo acceder a este beneficio. Actualmente no hay una convocatoria abierta, pues los tinacos gratis ya fueron entregados, sin embargo, la autoridades indicaron que puedes hacer lo siguiente:

Acude a la presidencia municipal de Villa de Pozos

Visita el área de atención ciudadana y detalles de programas sociales

Pregunta por fecha de registro, requisitos y más

Entrega los documentos y espera la validación

Recuerda que el acceso al agua es un derecho fundamental para el desarrollo y la calidad de vida.

¿Cuál es el mejor tinaco según Profeco?

El mejor tinaco según análisis del mercado es Rotoplas, destacado por su tecnología antibacterial y modelos tricapa o multicapa. Junto con la marca Azteca, son los mejor evaluados por cumplir con las normativas de calidad, durabilidad y resistencia.

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