Licencia de conducir en Querétaro con 50% de descuento: personas que cumplan estos requisitos pueden acceder al beneficio

Tramitar o renovar una licencia de conducir representa un gasto importante para muchas personas, especialmente cuando se suman otros pagos relacionados con el vehículo. Sin embargo, en Querétaro existe un beneficio que permite reducir a la mitad el costo del trámite para ciertos sectores de la población como personas con INAPAM.

Este apoyo del 50% aplica tanto para la expedición como para la renovación de la licencia, siempre y cuando se cumplan con los requisitos y, principalmente, con los documentos que certifiquen que el solicitante forma parte de los grupos beneficiarios.

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¿Quiénes pueden obtener el descuento del 50%?

De acuerdo con autoridades de Querétaro, el beneficio está dirigido a tres grupos específicos:

personas adultas mayores

jubilados o pensionados

personas con discapacidad

Las personas adultas mayores pueden solicitar el descuento presentando una credencial vigente del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). Por su parte, quienes estén jubilados o pensionados deben contar con una identificación que respalde esa condición.

En el caso de las personas con discapacidad, las autoridades solicitan una credencial o documento emitido por el DIF.

¿Qué documentos se necesitan para acceder al beneficio?

Las personas que buscan tramitar una licencia de conducir en Querétaro deben presentar varios documentos en original. Entre ellos se encuentra una identificación oficial vigente con fotografía, como la credencial para votar (INE), pasaporte o cédula profesional.

También es necesario presentar un comprobante de domicilio del estado de Querétaro con una antigüedad no mayor a tres meses, una póliza de seguro de responsabilidad civil vigente e impresa del vehículo en donde se realizará la prueba, así como el comprobante de pago del trámite.

Quienes busquen obtener el descuento del 50% deberán añadir el documento que acredite su condición de beneficiarios.

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¿Cuánto cuesta la licencia de conducir en Querétaro en 2026?

Las tarifas vigentes en 2026 varían según el tipo de licencia solicitada. La licencia Tipo A para vehículos particulares tiene un costo de 1,408 pesos y una vigencia máxima de cinco años.

La licencia Tipo B, destinada a vehículos de carga y unidades con más de 10 asientos, también cuesta 1,408 pesos. Por su parte, la licencia Tipo C para choferes de servicio público tiene un costo de 704 pesos y una vigencia máxima de tres años.

Para motociclistas, la licencia Tipo D cuesta 1,056 pesos con vigencia máxima de cinco años. Además, existe un permiso especial para personas de entre 16 y 17 años, cuyo costo es de 1,642 pesos y tiene una vigencia máxima de un año.

Con el descuento del 50%, las personas beneficiarias pagarían aproximadamente:

Tipo A: 704 pesos.

Tipo B: 704 pesos.

Tipo C: 352 pesos.

Tipo D: 528 pesos.

Permiso para menores (PM): 821 pesos.

¿Cómo se realiza el trámite?

El primer paso es agendar una cita en línea a través del sistema de Ventanilla Universal del Gobierno de Querétaro. Una vez obtenida la cita, el solicitante debe realizar el pago correspondiente en línea o en los establecimientos autorizados.

El día de la cita es recomendable llegar al menos 15 minutos antes con toda la documentación requerida. Durante el proceso se realiza una evaluación médica, un examen teórico sobre el reglamento de tránsito y una prueba práctica de manejo.

Tras aprobar las evaluaciones y validar los documentos, la autoridad procede a expedir la licencia correspondiente con la vigencia y características del tipo solicitado.

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