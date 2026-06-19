Confirmado en Querétaro: todas las personas que hayan comprado un auto nuevo o usado tienen que hacer este trámite obligatorio y hay plazo límite

Cada vez que una persona compra un auto en Querétaro, la ley no le da tiempo libre: el permiso provisional para circular es un trámite obligatorio ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado. Quienes lo ignoran circulan fuera de la norma desde el primer día y los requisitos varían según la situación migratoria del comprador y hay documentos que tienen fecha de caducidad propia.

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¿Qué documentos se deben presentar en Querétaro para el permiso provisional?

La dependencia estatal establece una lista de documentos indispensables para tramitar el permiso. Cada papel cuenta y ninguno es opcional. Los requisitos son:

Identificación oficial vigente con fotografía: credencial del INE, pasaporte mexicano, credencial del INAPAM o cédula profesional con fotografía (no en formato electrónico). Para ciudadanos extranjeros: forma migratoria temporal o definitiva vigente

credencial del INE, pasaporte mexicano, credencial del INAPAM o cédula profesional con fotografía (no en formato electrónico). Para ciudadanos extranjeros: forma migratoria temporal o definitiva vigente Comprobante de domicilio con antigüedad máxima de tres meses: recibo de agua, luz, teléfono, gas natural, predial, estado de cuenta bancario a nombre del solicitante, constancia de residencia, constancia de situación fiscal o recibo de arrendamiento con RFC del propietario

Si el trámite lo realiza un representante legal o una tercera persona en lugar del comprador, esa persona debe presentar su propia identificación oficial vigente con fotografía al momento de acudir a la ventanilla.

El trámite aplica tanto para vehículos nuevos como para autos usados dados de baja registral. La Secretaría de Seguridad Ciudadana es la única instancia autorizada para emitir este permiso en el estado.

Cómo pedir el permiso circular sin placas en CDMX y cuánto dura La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Querétaro emite el permiso provisional para vehículos nuevos y usados. (mixetto/Getty Images)

¿Cuál es el plazo límite para tramitar el permiso provisional en Querétaro?

Aquí está el dato que más le importa al comprador: el plazo es de 30 días naturales contados a partir de la fecha de compra o de la baja del vehículo. No hay extensiones ni prórrogas contempladas en la norma.

Pasado ese periodo sin tramitar el permiso, el auto circula sin la documentación requerida por la autoridad estatal. La recomendación es iniciar el trámite en los primeros días, no esperar a que el plazo esté por vencer para evitar contratiempos con los documentos.

El procedimiento para obtener el permiso provisional en Querétaro es el siguiente:

Reunir la identificación oficial vigente y el comprobante de domicilio menor a tres meses

Acudir directamente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Querétaro

Presentar la documentación en ventanilla dentro de los 30 días naturales posteriores a la compra o baja del vehículo

En caso de enviar a un representante, asegurarse de que lleve su propia identificación oficial vigente

Si ya compraste un auto en Querétaro, revisa la fecha de tu contrato o factura y cuenta los días. El trámite no se puede delegar al tiempo.

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