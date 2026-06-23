Últimos días de junio en Edomex para tramitar licencia de conducir sin cita: requisitos y ubicación de los módulos móviles

Los automovilistas de Edomex tienen una oportunidad limitada para obtener o renovar su licencia de conducir sin hacer filas en oficinas fijas. El tiempo disponible se acorta y los municipios donde puedes tramitarla cambian cada día.

Los módulos móviles de la Secretaría de Movilidad del Estado de México operan en plazas públicas, explanadas municipales y estacionamientos estratégicos de distintos municipios mexiquenses. Reciben documentos de 09:00 a 17:30 horas, con atención al público hasta las 18:00 horas.

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¿Qué requisitos necesitas para tramitar tu licencia de conducir en Edomex?

La licencia de conducir en el Estado de México es un documento personal e intransferible que autoriza al titular a circular en los 125 municipios de la entidad. Se tramita por primera vez, renovación, duplicado o constancia, según el caso del solicitante.

Los documentos básicos que debes presentar son los siguientes:

Acta de nacimiento

CURP actualizada

Comprobante de domicilio original

Identificación vigente con fotografía (INE, cédula profesional con fotografía, cartilla de servicio militar nacional o pasaporte)

Además de la documentación, el solicitante debe presentar y aprobar el examen de conocimientos del Reglamento de Tránsito del Estado de México y cubrir el pago correspondiente. Para conocer los requisitos específicos según tu tipo de trámite, consulta el portal oficial de la Semov Edomex.

Licencia en Edomex: Aquí estarán las unidades móviles para tramitarla rápido Semov Edomex opera módulos móviles del 24 al 27 de junio en Toluca, Naucalpan, Chimalhuacán y más municipios (GobEdomex)

¿Dónde están los módulos móviles de licencias en Edomex del 24 al 27 de junio?

Las autoridades estatales recomiendan acudir con toda la documentación completa para concluir el trámite en una sola visita, dado el alto volumen de personas que asisten a cada módulo.

A continuación, las ubicaciones por fecha:

Miércoles 24 de junio

Jaltenco

Tultitlán

Toluca

Chalco

Zinacantepec

Acambay

Temamatla

Jueves 25 de junio

Cuautitlán Izcalli

Jaltenco

Tultitlán

Toluca

Tepotzotlán

Zinacantepec

Acambay

Temamatla

Viernes 26 de junio

Jaltenco

Tultitlán

Cocotitlán

Chimalhuacán

Cuautitlán Izcalli

Aculco

Zinacantepec

Naucalpan

Sábado 27 de junio

Zinacantepec

Cocotitlán

Aculco

Llega con anticipación al módulo más cercano a tu domicilio y verifica en el portal de la Semov Edomex si tu municipio se suma al calendario en días posteriores.

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