Último día en Edomex: hoy terminan las jornadas gratuitas de vasectomía sin bisturí en Cuautitlán, Ixtlahuaca y Naucalpan

La vasectomía sin bisturí se mantiene como uno de los métodos anticonceptivos permanentes más seguros y efectivos para los hombres que han decidido no tener más hijos. Para facilitar el acceso a este procedimiento, las autoridades de salud del Estado de México realizarán jornadas gratuitas durante este día 19 de junio.

Las personas interesadas deberán consultar la sede más cercana, así como los requisitos e indicaciones establecidos antes de acudir a su cita.

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¿Qué sedes tendrán atención hoy?

De acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado de México, las jornadas fueron programadas para los días 17 y 19 de junio en distintas unidades médicas. La primera atención se realizó en Tejupilco, mientras que este 19 de junio quedan cuatro puntos disponibles en Cuautitlán, Ixtlahuaca y Naucalpan.

Las sedes programadas para este último día son:

CEAPS Tepotzotlán Nicolás Bravo, en Avenida Lic. Benito Juárez 34, Barrio Tlacateco, en Cuautitlán.

Centro de Salud Santa María Tianguistenco, en Calle Jacarandas, Pueblo Santa María Tianguistenco, en Cuautitlán.

Hospital Municipal Hermenegildo Galeana Jiquipilco, en la carretera Ixtlahuaca-Jiquipilco Km 15.5, Ejido Santa María Nativitas, en Ixtlahuaca.

Centro de Salud San Mateo (La Presa), en Camino Vecinal 6, colonia La Presa (Tejocote), en Naucalpan.

La atención comenzó a partir de las 8:00 de la mañana. Sin embargo, no se especificó un horario especifico para la finalización de los procedimientos, por lo que conviene consultar previamente la disponibilidad antes de acudir a alguna de las sedes.

¿Qué requisitos deben cumplir los interesados?

Para acceder al procedimiento no basta con llegar a la sede. Los interesados deben acudir con preparación previa y seguir estas indicaciones:

Acudir bañados

Presentarse rasurados en la zona testicular

Llevar ropa interior ajustada

Asistir acompañados

Entregar dos copias del CURP

Presentar dos copias de una identificación oficial vigente

Además, acudir acompañado puede ser útil para el regreso a casa y para atender las recomendaciones posteriores del personal de salud.

¿Qué es la vasectomía sin bisturí?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la vasectomía es un método permanente de planificación familiar que consiste en una cirugía ambulatoria que dura unos 20 minutos bajo anestesia local.

Se realiza una pequeña punción en el escroto para localizar, ligar y cortar los conductos deferentes, evitando el paso de espermatozoides. La Secretaría de Salud explica que este procedimiento no afecta el deseo ni la respuesta sexual.

En el Estado de México, este procedimiento forma parte de los servicios de planificación familiar facilitados a la población, con el objetivo de que los hombres también participen en las decisiones relacionadas con la salud reproductiva.

Pese a lo anterior, es importante resolver dudas con el personal médico, sobre todo porque se trata de una decisión permanente.

¿Dónde pedir más información?

En caso de dudas o preguntas respecto al horario y procedimiento, la Secretaría de Salud del Estado de México facilitó números de atención en cada unidad médicas:

CEAPS Tepotzotlán Nicolás Bravo, en Cuautitlán: 72 98 93 58 46

Centro de Salud Santa María Tianguistenco, en Cuautitlán: 55 38 47 43 79

Hospital Municipal Hermenegildo Galeana Jiquipilco, en Ixtlahuaca: 72 24 86 34 53

Centro de Salud San Mateo (La Presa), en Naucalpan: 55 31 91 51 33

También se recomienda consultar las cuentas oficiales de la dependencia.

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