Si tu placa termina en 5 en Jalisco, tienes hasta este día de junio para verificar gratis o te cobrarán recargo

Los conductores con placa terminación 5 en Jalisco tienen los días de junio contados como su periodo regular de verificación vehicular. Fallar en este plazo activa recargos automáticos que encarecen el trámite y abren la puerta a sanciones que van mucho más allá de una multa económica.

No todos los automovilistas pagan lo mismo por la verificación vehicular en Jalisco. Un esquema de subsidio vinculado al pago del refrendo vehicular por mil pesos permite que ciertos propietarios accedan al trámite sin costo; quienes no apliquen a ese beneficio deben cubrir la tarifa estándar antes de que venza su periodo.

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¿Cuándo vence el plazo de verificación vehicular en Jalisco para placa terminación 5?

El 30 de junio es el último día del periodo regular para los vehículos con placa terminación 5 en Jalisco. Pasada esa fecha, el trámite se convierte en extemporáneo y el costo sube de manera automática, sin posibilidad de acceder al esquema de verificación gratuita que aplica solo dentro del periodo asignado.

El programa opera de forma escalonada a lo largo del año: cada terminación de placa tiene meses específicos para cumplir con la obligación sin penalización. Esta distribución busca evitar saturación en los centros verificadores y garantiza que cada automovilista conozca su ventana de tiempo con anticipación.

La Verificación Vehicular Responsable 2026 es obligatoria para vehículos que circulan en las siguientes zonas metropolitanas y municipios del estado:

Área Metropolitana de Guadalajara

Área Metropolitana de Ocotlán

Ciudad Guzmán

Tepatitlán de Morelos

Puerto Vallarta

Lagos de Moreno

placas jalisco Verificación vehicular en Jalisco: hay una fecha que los de placa 5 no pueden ignorar. (Gobierno de Jalisco)

¿Cuánto cuesta la verificación vehicular en Jalisco y qué pasa si no verificas a tiempo?

El costo de la verificación vehicular en Jalisco durante el periodo regular es de 500 pesos. Para quienes pagaron el refrendo vehicular por mil pesos, el trámite resulta gratuito bajo el esquema de subsidio vigente en 2026; los demás conductores cubren la tarifa completa en ventanilla.

Quien no verifique dentro de su periodo regular enfrenta una tarifa extemporánea de 550 pesos, más las consecuencias administrativas que se acumulan mientras el vehículo circule sin verificación vigente. El sobrecosto puede parecer menor, pero las sanciones asociadas representan un problema mucho mayor.

No verificar a tiempo genera las siguientes consecuencias:

Multas económicas

Restricciones para circular en zonas metropolitanas

Problemas para realizar trámites vehiculares

Posible retención de documentos en revisiones ambientales o retenes

Si tu placa termina en 5 y aún no tienes la verificación vigente, el margen de acción se reduce a los días que quedan de junio. Completar el trámite ahora evita el recargo, el riesgo de multa y cualquier contratiempo en vía pública.

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