De $3,285 en Oaxaca a $0 en este estado: en este lugar la licencia permanente es totalmente gratis para quienes cumplan estos requisitos

En varios estados del país, obtener una licencia de conducir permanente implica un gasto considerable, que puede superar los tres mil pesos dependiendo de la entidad. Sin embargo, existe una entidad donde los residentes que cumplen cierto perfil acceden a un documento permanente sin desembolsar nada en ventanilla.

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¿En qué estado es gratis la licencia de conducir permanente?

San Luis Potosí ofrece la licencia de conducir permanente y gratuita a sus residentes que la soliciten por primera vez, siempre que acrediten identidad y domicilio en la entidad. El trámite aplica para automovilistas, choferes de servicio particular y conductores de motocicleta o motoneta, lo que amplía el beneficio a una parte significativa de la población potosina con necesidades de movilidad.

La expedición corresponde a licencias de primera vez para conductores mexicanos con residencia comprobada en SLP. Otros tipos de trámite, como renovaciones, permisos de menores o licencias para extranjeros, pueden tener condiciones y costos distintos, por lo que cada caso requiere verificación directa ante la Secretaría de Finanzas estatal.

La Secretaría de Finanzas de San Luis Potosí gestiona el proceso a través de sus oficinas recaudadoras. Una vez que recibes tu licencia, debes validarla en la página web oficial de la dependencia antes de salir de la oficina, ya que ese paso es obligatorio para que el documento tenga plena vigencia.

Licencia permanente en Oaxaca Tamaulipas San Luis Potosi San Luis Potosí ofrece licencia de conducir permanente y gratuita para residentes que la tramiten por primera vez. (adn40)

¿Cuáles son los requisitos para tramitar la licencia gratuita en San Luis Potosí?

El primer paso es obtener la Carta Compromiso en el portal de la Secretaría de Finanzas de SLP, dentro del apartado ENLACESIPEL, sección "Licencias de conducir“. El formato está disponible para descarga directa y es indispensable presentarlo junto con el resto de la documentación en el módulo.

Los documentos que debes reunir para el trámite son:

Carta Compromiso expedida por la Secretaría de Finanzas

Original y copia de identificación oficial vigente de San Luis Potosí

Original y copia de comprobante de domicilio en SLP con antigüedad de un año

Original y copia de comprobante de domicilio en SLP con antigüedad de tres meses (agua, luz, teléfono, internet, cable, predial o gas)

El trámite es presencial y se realiza en las oficinas recaudadoras autorizadas por el gobierno estatal. Para dudas o aclaraciones, la Secretaría de Finanzas atiende por teléfono al 44 41 44 04 00, por correo a contacto@slpfinanzas.gob.mx y en sus redes sociales oficiales, además de en sus instalaciones en Francisco I. Madero 100, Colonia Centro, CP 78000, San Luis Potosí.

Reúne tu documentación con anticipación y verifica que tus comprobantes de domicilio cubran los dos rangos de antigüedad requeridos antes de acudir al módulo.

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