Confirman noticia en Edomex que impactará en el transporte público del estado

Miles de unidades de transporte público en el Estado de México se verán beneficiadas por una serie de medidas que buscan aliviar los costos que enfrentan concesionarios y permisionarios durante 2026. Los cambios ya fueron publicados en la Gaceta del Gobierno y estarán vigentes durante los próximos meses.

Aunque el anuncio no implica modificaciones inmediatas en tarifas o rutas para los usuarios, sí podría influir en la operación del servicio, ya que contempla apoyos económicos, del 100%, y facilidades administrativas para quienes prestan el transporte público en la entidad.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué beneficio recibirán los transportistas del Edomex?

La medida más relevante consiste en un subsidio del 100% en el pago del refrendo anual correspondiente a 2026 y ejercicios anteriores para las unidades destinadas al transporte público de pasajeros.

Además, los transportistas también podrán acceder a un subsidio total en el pago de la tenencia vehicular correspondiente al ejercicio fiscal 2026, un beneficio que ya había sido ampliado previamente por las autoridades estatales.

A esto se suma la condonación del 100% de recargos, actualizaciones y accesorios generados por adeudos relacionados con el refrendo. En otras palabras, quienes tengan pagos pendientes podrán regularizar su situación sin cubrir penalizaciones adicionales.

¿Hasta cuándo estarán vigentes los apoyos?

De acuerdo con lo publicado en la Gaceta del Gobierno, los concesionarios y permisionarios tendrán hasta el 18 de diciembre de 2026 para realizar los trámites correspondientes y acceder a los subsidios.

Aunque no se confirmó de manera oficial, después de ese plazo podrían volver a aplicarse los cobros y actualizaciones previstos en la legislación estatal para quienes mantengan adeudos o incumplan con sus obligaciones fiscales.

La otra medida que también impactará al transporte público

Junto con los apoyos fiscales, la Secretaría de Movilidad del Edomex confirmó la ampliación de la vida útil permitida para los vehículos concesionados y permisionados que prestan servicio de transporte público.

Actualmente, la regla general establece una vida útil de 10 años para este tipo de unidades. Sin embargo, la excepción que permite operar vehículos de hasta 13 años se mantendrá vigente hasta el 18 de diciembre de 2026.

La decisión busca evitar que miles de unidades queden fuera de circulación mientras continúan los procesos de regularización y actualización del padrón de transporte público en la entidad.

¿Cómo podría reflejarse en el servicio para los usuarios?

Aunque los beneficios están dirigidos directamente a los transportistas, las autoridades esperan que estas medidas contribuyan a mantener la operación de las unidades y facilitar el cumplimiento de trámites pendientes.

No obstante, expertos en movilidad señalan que el verdadero impacto dependerá de que los apoyos vayan acompañados de mejoras en seguridad, mantenimiento y calidad del servicio, aspectos que siguen siendo una de las principales demandas de los usuarios mexiquenses.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.