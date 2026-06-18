Es oficial en Jalisco: conductores con refrendo pago tienen hasta este día de junio para obtener el 50% de descuento en sus fotomultas

Los automovilistas de Jalisco con refrendo 2026 al corriente acceden a una reducción significativa en sus fotoinfracciones y multas de movilidad. El Servicio Estatal Tributario activa una campaña de regularización con beneficios que solo duran semanas. Quienes aún no pagan el refrendo también tienen una ventana abierta: el SET ofrece descuentos adicionales en recargos para regularizar el vehículo antes de que cierre junio.

El descuento aplica para fotoinfracciones y multas de movilidad en todo el estado. Los requisitos son mínimos y el trámite se puede hacer en línea o en recaudadora, sin necesidad de gestor. Conoce la fecha exacta en que vence esta oportunidad y los pasos para no perderla.

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¿Hasta cuándo aplica el 50% de descuento en fotomultas en Jalisco?

Carlos Arias, titular del Servicio Estatal Tributario (SET) de Jalisco, confirma que el descuento del 50% en fotoinfracciones y multas de movilidad tiene vigencia durante todo junio de 2026. La fecha límite para aprovecharlo es el 30 de junio.

El requisito indispensable es tener el refrendo vehicular 2026 pagado. Sin ese trámite previo, el conductor no puede acceder al beneficio sobre sus infracciones viales, sin importar el monto de la multa.

Para los automovilistas que aún no pagan el refrendo, el SET también ofrece hasta 80% de descuento en recargos por omisión de pago, disponible igualmente hasta el cierre de junio. Eso significa que es posible regularizar el refrendo y las multas en un mismo proceso.

KAL|0_s4ijweey El 50% de descuento en fotomultas en Jalisco vence el 30 de junio y solo aplica si tienes el refrendo 2026 pagado. (NICOLÁS TAVIRA/NOTIMEX)

Cómo pagar fotomultas con descuento en Jalisco: requisitos y canales

El pago se realiza en cualquier recaudadora del estado o a través del portal gobiernoenlinea1.jalisco.gob.mx, la única plataforma oficial para consultar adeudos vehiculares y gestionar su liquidación. No existe otra vía válida.

El trámite no requiere gestor ni intermediario. El SET pone a disposición atención telefónica directa al 33 3668-1700, extensión 31729, y vía WhatsApp al 33 1487-7179. Solo se necesita INE vigente, comprobante de domicilio y las placas del vehículo.

Para conductores que además tienen pendiente el cambio de propietario, el SET aplica 70% de descuento en ese trámite durante todo 2026, sin fecha de vencimiento. Las ubicaciones de las recaudadoras están disponibles en hacienda.jalisco.gob.mx.

Si tienes adeudos vehiculares en Jalisco, junio es el mes para regularizarte con el menor costo posible. Ingresa al portal oficial, consulta tu situación y liquida antes del 30 de junio.

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