Giro radical en el INE: estos son los 8 cambios de la nueva credencial y qué pasa con la actual

El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó el inicio de producción del nuevo modelo de Credencial para Votar a partir del 1 de junio de 2026. Desde esa fecha, cualquier ciudadano que acuda a los Módulos de Atención Ciudadana para realizar su trámite recibirá el nuevo diseño. Pero, ¿qué novedades incorpora este documento?

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¿Cuáles son los 8 cambios de seguridad de la nueva Credencial para Votar del INE en México?

Según detalló el organismo electoral a través de un comunicado de prensa, el nuevo modelo de la Credencial para Votar incorpora elementos para prevenir falsificación, alteración, duplicación o simulación. Entre ellos se encuentran:

Nuevo diseño del elemento ópticamente variable sobre la fotografía y datos personales

sobre la fotografía y datos personales Microtextos

Siglas del INE en el fondo de la credencial

en el fondo de la credencial Efectos de realce

Impresión arcoíris

Elementos táctiles en relieve

Patrones debilitados

Códigos QR de alta seguridad actualizados para optimizar la verificación del documento

¿Qué novedades de inclusión y accesibilidad trae la nueva credencial del INE?

Además de las mejoras de seguridad, el rediseño de la credencial del INE incorpora dos bloques de cambios orientados a la inclusión. Una de estas actualizaciones permite al titular elegir si en su documento aparece el campo “Sexo” o “Género”, con las opciones “M” (Mujer), “H” (Hombre) o “NB” (No Binaria), de acuerdo con su identidad autopercibida. Asimismo, se incluye la posibilidad de autoidentificación indígena o afromexicana.

Por otro lado, el nuevo modelo incluye un corte o muesca que permite identificar la credencial al tacto respecto a otros documentos de forma y tamaño similares. Además, la Aplicación Móvil del INE reproducirá en voz el nombre del titular al escanear los códigos QR. Este cambio “amplía las condiciones de accesibilidad para estos grupos vulnerables”, según el INE.

En su comunicado, el instituto concluye que con estas modificaciones, “la Credencial para Votar evoluciona para ser un documento más seguro, incluyente y confiable”.

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