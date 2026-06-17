Últimos días en Puebla: requisitos y fechas para aplicar a los $50,000 de este programa destinado a mujeres del estado

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Puebla amplió el periodo de recepción de solicitudes del Programa Mujer Rural Emprendedora, Apoyo a Proyectos Productivos. El programa otorga un incentivo económico de hasta $50,000 pesos para el fortalecimiento de proyectos productivos en el sector rural del estado.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Quiénes pueden aplicar al programa Mujer Rural Emprendedora de Puebla y cuál es la fecha límite?

El programa está pensado para mujeres que habiten en localidades rurales de los 217 municipios de Puebla y que desarrollen actividades de producción, transformación o comercialización de bienes agroalimentarios, textiles o artesanales.

El apoyo consiste en hasta $50,000 pesos para equipamiento de proyectos productivos presentados por grupos de trabajo, personas físicas o personas morales que cumplan con los requisitos de la convocatoria.

El periodo de recepción de solicitudes está abierto del 6 al 30 de junio de 2026, de 9:00 a 18:00 horas en las Ventanillas de Atención de Puebla. Las ventanillas itinerantes pueden atender en comunidades cualquier día de la semana dentro de ese periodo. El trámite es gratuito.

Programa Mujer Rural Emprendedora El periodo de solicitudes está abierto del 6 al 30 de junio de 2026. (Gobierno de Puebla)

¿Qué requisitos se deben cumplir para aplicar al programa de Puebla?

Además de los requisitos generales establecidos en las Reglas de Operación del programa, las solicitantes deben cumplir los requisitos establecidos en las Reglas de Operación del programa y presentar, entre otros documentos, cuatro fotografías panorámicas del espacio donde se desarrollará el proyecto.

Para informes, la secretaría ha puesto a disposición los correos dgsatsdr@gmail.com y blas.soto@puebla.gob.mx, así como las Delegaciones Macrorregionales del estado.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.