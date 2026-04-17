Giro impensado en la verificación vehicular de Puebla: diputado propone reforma que impactaría en la tenencia 100% gratuita

La tenencia gratuita en Puebla enfrenta una nueva condición por iniciativa legislativa. | Yael Toribio | adn Noticias

Una reforma legislativa sacude las reglas del control vehicular en Puebla y podría cambiar las condiciones para acceder a la tenencia 100% gratuita. Un diputado presentó una propuesta que añade un nuevo requisito obligatorio al esquema actual, y quienes no lo cumplan quedarían fuera del beneficio.

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El legislador detrás de la reforma que en la verificación vehicular en Puebla

Jimmy Natale, diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una reforma a varios artículos de la Ley de Hacienda del Estado de Puebla. Su propuesta vincula la verificación vehicular directamente con el pago del control vehicular.

El artículo 46 de esa ley ya contempla la condonación del 100% de la tenencia, pero solo bajo ciertas condiciones. Natale busca sumar la verificación semestral como requisito obligatorio para acceder a ese beneficio.

Hoy, las condicionantes se limitan a no tener créditos fiscales, fotomultas pendientes o atrasos de ejercicios anteriores. Con la reforma, quien no esté al corriente en sus verificaciones simplemente no califica.

El agua de lluvia 🌧️ nos puede ayudar a cuidar el presente y el futuro de nuestro planeta 🌎 por ello, propuse reformas para que todas las escuelas públicas y edificios gubernamentales cuenten con infraestructura para su captación y uso, así como energías amigables con nuestro… pic.twitter.com/s4i1Ms6ITL — Jimmy Natale (@natale_jimmy) May 8, 2025

¿Qué cambia para los propietarios de vehículos en Puebla?

La iniciativa también establece que cualquier movimiento ante el Registro Estatal Vehicular requeriría que la unidad esté al día en verificaciones. El alcance va más allá del beneficio de la tenencia.

Natale argumenta que ligar ambos trámites mejoraría el cumplimiento general del programa y reduciría las emisiones contaminantes en el estado. La propuesta apunta a dos objetivos: recaudación y medio ambiente.

El contexto explica la urgencia: la Secretaría de Medio Ambiente de Puebla reporta que el índice de cumplimiento de la verificación vehicular apenas supera el 30% anual. Esto ocurre a pesar de que ya existe multa por verificar fuera del calendario semestral.