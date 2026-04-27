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Mostraron cuánto tiempo demora la verificación vehicular en Puebla y el resultado es sorprendente

Un video de Verificentros Puebla muestra que completar el trámite de verificación vehicular en el estado es ágil y sencillo.

La verificación vehicular se puede completar en 4 pasos sencillos. | Yael Toribio | adn Noticias

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2 minutos lectura
Escrito por: Angie Tonelli

A menudo, cuando se piensa en completar algún trámite, se cree que va a demandar mucho tiempo y que puede ser complicado. No obstante, un video publicado recientemente en redes sociales por Verificentros Puebla mostró cuánto tiempo demora realmente completar la verificación vehicular en Puebla y el resultado sorprende.

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Cuánto tiempo demora la verificación vehicular en Puebla

A través de Tik Tok, Verificentros Puebla cronometró cuánto tiempo demanda exactamente realizar la verificación en el estado y demostró que es posible completarlo rápidamente.

Según esa cuenta, bastan tan solo 15 minutos para completar el trámite en Puebla y tener todo en regla.

@verificentrospuebla

Si sientes que verificar es complicado… es porque nadie te lo explicó fácil 😅 Aquí tienes los pasos claros para no perder tiempo ni dar vueltas de más 👇 #verificacionpuebla #verificentrospuebla #verificarenpuebla #puebla

♬ sonido original - Verificentros Puebla

Paso a paso para hacer la verificación en menos de 15 minutos en Puebla

Además, el video muestra cómo es el paso a paso para completar este trámite en Puebla de forma ágil y sencilla:

  • Paso 1: Llegar con una cita previamente agendada en verificentrospuebla.com
  • Paso 2: Esperar las indicaciones para el ingreso.
  • Paso 3: Mientras se hace la revisión de emisiones del vehículo, esperar en la sala de espera.
  • Paso 4: Recibir el resultado.

Con este paso a paso, los propietarios de vehículos pueden obtener la verificación vehicular en Puebla en menos de 15 minutos, ahorrandose el estrés y ganando en tranquilidad.

Por último, Verificentros Puebla sugiere verificar en los primeros días del mes para evitar filas y ahorrar tiempo. Quienes tengan dudas, pueden consultar en el sitio web oficial.

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