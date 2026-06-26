Este municipio del Edomex lanza apoyo de transporte de hasta el 100% para estudiantes universitarios: fechas y requisitos para aplicar

En Tecámac, el Sistema Municipal DIF presentó el programa “Contigo a la Uni” que busca aliviar la carga económica que estudiantes de nivel superior enfrentan al usar el transporte público para llegar a sus universidades fuera del municipio y hacia CDMX.

Según autoridades del Edomex, la iniciativa buscará cubrir hasta el 100% del traslado, sin embargo, este porcentaje podría variar de acuerdo a cada participante o caso. Para solicitarlo, primero se debe hacer el pre-registro en línea y después acudir a una cita presencial con documentos.

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¿Qué debe hacer el estudiante para registrarse?

El proceso inicia en línea y después pasa a una revisión presencial. Para avanzar en la solicitud, el estudiante deberá seguir estos pasos:

Entrar al portal oficial de “Contigo a la Uni”

Hacer el pre-registro con sus datos personales, escolares y de traslado.

Descargar el comprobante con folio y código QR.

Elegir sede, fecha y horario para la cita presencial.

Acudir del 1 al 31 de julio con documentos físicos.

Esperar los resultados por medios oficiales del Gobierno Municipal o mediante el correo registrado.

El comprobante deberá guardarse, ya que será necesario para acudir a la sede asignada y dar seguimiento a la solicitud.

¿Cuánto dinero puede recibir para transporte?

Según la convocatoria, el beneficio podrá cubrir del 50% hasta el 100% del gasto de transporte durante los siguientes 5 meses de 2026. El apoyo está previsto solo en periodo de clases sin incluir vacaciones y con la posibilidad de prórroga durante 2027

La entrega se hará por transferencia o depósito bancario. Sin embargo, la persona beneficiaria deberá comprobar que continúa inscrita en la universidad con documentación vigente.

Condiciones para entrar al programa

El programa está dirigido a universitarios de Tecámac que estudian fuera del municipio, incluidos quienes se trasladan a otras zonas del Edomex o a la CDMX. Para participar, deberán cumplir con estas condiciones:

Vivir en Tecámac desde hace más de 6 meses.

Estar inscrita o inscrito en una institución pública o privada fuera del municipio.

Cursar licenciatura, ingeniería o Técnico Superior Universitario.

¿Qué documentos se deben presentar?

En la cita presencial, el estudiante deberá llevar sus documentos completos y vigentes. La convocatoria pide:

INE o identificación oficial vigente.

CURP con código QR.

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses.

Credencial escolar vigente.

Tira de materias o comprobante de inscripción vigente.

Tarjeta de débito o número de cuenta bancaria.

Correo electrónico y número de celular.

En caso de menores de edad, identificación del padre, madre o tutor y documento que acredite el parentesco.

Durante esta etapa también se llenará el estudio socioeconómico y otros diagnósticos del SMDIF, los cuales serán considerados para la selección de beneficiarios. Sobre las sedes para la etapa presencial, se determinaron dos:

Centro de Desarrollo Juvenil Ágora-Aranjuez, en Villa del Real.

Unidad Administrativa La Cuchara, en Los Héroes Tecámac.

Así se definirá quién recibe el apoyo y quién no

Completar el trámite no garantiza recibir el apoyo. El comité seleccionador revisará cada expediente con base en distintos criterios, entre ellos:

Distancia entre el domicilio y la universidad.

Uso de transporte público.

Resultado del estudio socioeconómico.

Condición de vulnerabilidad.

Discapacidad o enfermedad.

Mujeres en situación de desigualdad.

Mérito estudiantil.

La convocatoria también contempla motivos de rechazo o baja del programa. Entre ellos están:

Presentar documentos falsos

Entregar datos incompletos

Cambiar de residencia fuera de Tecámac

Abandonar los estudios

Recibir otro apoyo municipal con el mismo fin

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