Este municipio del Edomex lanza apoyo de transporte de hasta el 100% para estudiantes universitarios: fechas y requisitos para aplicar

En Tecámac, el Sistema Municipal DIF presentó el programa “Contigo a la Uni” que busca aliviar la carga económica que estudiantes de nivel superior enfrentan al usar el transporte público para llegar a sus universidades fuera del municipio y hacia CDMX.
Según autoridades del Edomex, la iniciativa buscará cubrir hasta el 100% del traslado, sin embargo, este porcentaje podría variar de acuerdo a cada participante o caso. Para solicitarlo, primero se debe hacer el pre-registro en línea y después acudir a una cita presencial con documentos.
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¿Qué debe hacer el estudiante para registrarse?
El proceso inicia en línea y después pasa a una revisión presencial. Para avanzar en la solicitud, el estudiante deberá seguir estos pasos:
- Entrar al portal oficial de “Contigo a la Uni”
- Hacer el pre-registro con sus datos personales, escolares y de traslado.
- Descargar el comprobante con folio y código QR.
- Elegir sede, fecha y horario para la cita presencial.
- Acudir del 1 al 31 de julio con documentos físicos.
- Esperar los resultados por medios oficiales del Gobierno Municipal o mediante el correo registrado.
El comprobante deberá guardarse, ya que será necesario para acudir a la sede asignada y dar seguimiento a la solicitud.
¿Cuánto dinero puede recibir para transporte?
Según la convocatoria, el beneficio podrá cubrir del 50% hasta el 100% del gasto de transporte durante los siguientes 5 meses de 2026. El apoyo está previsto solo en periodo de clases sin incluir vacaciones y con la posibilidad de prórroga durante 2027
La entrega se hará por transferencia o depósito bancario. Sin embargo, la persona beneficiaria deberá comprobar que continúa inscrita en la universidad con documentación vigente.
Condiciones para entrar al programa
El programa está dirigido a universitarios de Tecámac que estudian fuera del municipio, incluidos quienes se trasladan a otras zonas del Edomex o a la CDMX. Para participar, deberán cumplir con estas condiciones:
- Vivir en Tecámac desde hace más de 6 meses.
- Estar inscrita o inscrito en una institución pública o privada fuera del municipio.
- Cursar licenciatura, ingeniería o Técnico Superior Universitario.
¿Qué documentos se deben presentar?
En la cita presencial, el estudiante deberá llevar sus documentos completos y vigentes. La convocatoria pide:
- INE o identificación oficial vigente.
- CURP con código QR.
- Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses.
- Credencial escolar vigente.
- Tira de materias o comprobante de inscripción vigente.
- Tarjeta de débito o número de cuenta bancaria.
- Correo electrónico y número de celular.
- En caso de menores de edad, identificación del padre, madre o tutor y documento que acredite el parentesco.
Durante esta etapa también se llenará el estudio socioeconómico y otros diagnósticos del SMDIF, los cuales serán considerados para la selección de beneficiarios. Sobre las sedes para la etapa presencial, se determinaron dos:
- Centro de Desarrollo Juvenil Ágora-Aranjuez, en Villa del Real.
- Unidad Administrativa La Cuchara, en Los Héroes Tecámac.
Así se definirá quién recibe el apoyo y quién no
Completar el trámite no garantiza recibir el apoyo. El comité seleccionador revisará cada expediente con base en distintos criterios, entre ellos:
- Distancia entre el domicilio y la universidad.
- Uso de transporte público.
- Resultado del estudio socioeconómico.
- Condición de vulnerabilidad.
- Discapacidad o enfermedad.
- Mujeres en situación de desigualdad.
- Mérito estudiantil.
La convocatoria también contempla motivos de rechazo o baja del programa. Entre ellos están:
- Presentar documentos falsos
- Entregar datos incompletos
- Cambiar de residencia fuera de Tecámac
- Abandonar los estudios
- Recibir otro apoyo municipal con el mismo fin
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