Engomado azul en Edomex: el 30 de junio vence el plazo y no verificar te costará esta cantidad de UMAs de multa

El calendario de verificación vehicular en Edomex sufre cambios de fondo para el primer semestre de 2026. La Secretaría del Medio Ambiente publicó los nuevos criterios en la Gaceta de Gobierno, reorganizan la vigencia de hologramas y endurecen los controles de emisiones para vehículos ligeros en la zona metropolitana.

No se trata solo de un trámite de rutina. Los ajustes afectan directamente a propietarios de autos con hologramas 00, 0 y 1, y redefinen qué vehículos verifican en este semestre y cuáles pasan al siguiente. Quien no atienda el plazo enfrenta una sanción que vale la pena conocer antes de que venza el tiempo.

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¿Cuánto cuesta no verificar en Edomex antes del 30 de junio?

La multa por verificación extemporánea equivale a 30 UMAs, lo que al valor vigente de $117.31 pesos diarios fijado por el INEGI para 2026 representa $3,519.30 pesos. La sanción aplica según la terminación de placa y corre para todo conductor que no presente su vehículo dentro del periodo asignado.

Los costos del trámite regular también sufren actualización a partir del 1 de febrero de 2026, por el ajuste anual del valor de la UMA. Las tarifas vigentes son:

Holograma 00: 10.20 UMAs ($1,196.56 pesos)

10.20 UMAs Holograma 0: 5.20 UMAs ($609.61 pesos)

5.20 UMAs Holograma 1 y 2: 4.00 UMAs ($469.24 pesos)

Realizar el trámite a tiempo marca diferencia real. El costo de la multa extemporánea supera en más del doble la tarifa del engomado más costoso, lo que convierte la puntualidad en la mejor estrategia para el bolsillo del conductor edomexense. No verificar sale más caro que verificar.

verificacion-vehicular-cdmx-edomex-julio.jpg No verificar en Edomex cuesta 30 UMAs: $3,519.30 pesos de multa extemporánea según el INEGI 2026. (Notimex/Archivo

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Cambios en hologramas para la verificación Edomex 2026

La Secretaría del Medio Ambiente precisó las reglas para cada categoría de holograma en el primer semestre de 2026. Los criterios actualizados son:

Holograma 00: Vehículos que obtuvieron este resultado en 2024 y cuya vigencia concluye en el primer semestre no verifican de inmediato ; su trámite corresponde al segundo semestre de 2026, conforme al calendario por terminación de placa.

Vehículos que obtuvieron este resultado en 2024 y cuya vigencia concluye en el primer semestre ; su trámite corresponde al segundo semestre de 2026, conforme al calendario por terminación de placa. Holograma 0: Aplica a vehículos ligeros modelo 2006 en adelante con motor de gasolina o gas (LP o natural) que cuenten con Sistema de Control de Emisiones y OBD. Incluye algunos híbridos MHEV que no alcancen los rendimientos específicos definidos por la autoridad. Los que no superen la prueba OBD pasan a verificación de emisiones con límites más estrictos.

Aplica a vehículos ligeros con motor de gasolina o gas (LP o natural) que cuenten con Sistema de Control de Emisiones y OBD. Incluye algunos híbridos MHEV que no alcancen los rendimientos específicos definidos por la autoridad. Los que no superen la prueba OBD pasan a verificación de emisiones Holograma 1: Dirigido a autos ligeros modelos 1994 a 2005 que cumplan los topes máximos permisibles de emisiones establecidos en la normativa vigente.

Identificar el holograma correcto evita multas. La diferencia entre categorías determina cuándo y cómo verificar, y un error de clasificación deriva directamente en la sanción extemporánea de 30 UMAs. Consultar el calendario oficial es el primer paso.

Agendar el trámite con anticipación, revisar el calendario oficial por terminación de placa y llevar la documentación completa reduce el riesgo de perder el plazo del 30 de junio.

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