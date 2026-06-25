Últimos días en Edomex y adiós al apoyo de $3mil pesos para desempleados: esta es la fecha límite para registrarte

Las personas que actualmente no cuentan con trabajo todavía pueden solicitar el Apoyo al Desempleo para el Bienestar en el Estado de México, un programa que busca brindar respaldo económico temporal mientras los beneficiarios encuentran una nueva oportunidad laboral.

El periodo de inscripción ya está en marcha, pero quedan pocos días para realizar el trámite y obtener el apoyo de $3,000 pesos.

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¿Cuándo termina el registro del apoyo para desempleados?

La convocatoria contempla dos vías de incorporación: quienes opten por realizar el proceso en línea podrán hacerlo hasta el 5 de julio de 2026, fecha en la que cerrará el registro digital.

Sin embargo, para quienes deseen realizar el registro de manera presencial, el día 26 de junio será el último para participar. En el caso de optar por esta opción, el horario de atención será de 9:00 a 18:00 en estos sitios:

Oficina Regional de Empleo Atlacomulco

Oficina Regional de Empleo Ecatepec

Oficina Regional de Empleo Ixtapaluca

Oficina Regional de Empleo La Paz

Oficina Regional de Empleo Naucalpan

Oficina Regional de Empleo Nezahualcóyotl

Oficina Regional de Empleo San Mateo Atenco

Oficina Regional de Empleo Tejupilco

Oficina Regional de Empleo Tlalnepantla

Oficina Regional de Empleo Toluca

¿Quienes pueden solicitarlo?

El programa está dirigido a habitantes del Estado de México que perdieron un empleo formal por motivos ajenos a su decisión y requieren apoyo durante el proceso de reincorporación laboral.

Pero además del apoyo económico de $3,000 pesos, las personas inscritas pueden acceder a herramientas que les ayuden a regresar al mercado de trabajo a través de mecanismos de vinculación laboral.

Durante esta etapa de registro, la convocatoria está dirigida a mujeres y hombres de entre 18 y 64 años que vivan en cualquiera de los municipios del Estado de México y que hayan quedado desempleados durante los últimos 18 meses.

También se consideran de atención prioritaria algunos sectores en situación de vulnerabilidad, como personas con:

Alguna discapacidad

Enfermedades crónicas

Responsabilidades de cuidado de personas con discapacidad

Situaciones derivadas de repatriación o violencia

¿De cuánto es el apoyo económico?

Las personas seleccionadas pueden recibir un apoyo de $3,000 pesos por ministración. La entrega puede realizarse en más de una ocasión, con un límite de hasta tres pagos, siempre sujeto a las condiciones del programa y la disponibilidad presupuestal, por lo que un beneficiario puede obtener hasta $9,000 pesos.

¿Qué documentos se necesitan para registrarse?

Antes de iniciar el trámite, es recomendable reunir la documentación solicitada para evitar retrasos. Entre los documentos que pueden requerirse se encuentran:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente

CURP actualizada

Comprobante de domicilio

Documento que compruebe la pérdida del empleo

Formato Único de Bienestar

Además, los solicitantes deben cumplir con las declaraciones y formatos establecidos por las autoridades para acreditar su situación laboral. La información completa de la convocatoria se encuentra disponible en la página oficial de la Secretaría de Trabajo del Edomex.

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