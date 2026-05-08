Las mejores escuelas de natación en Edomex 2026, según el último reporte de la Profeco

La natación se ha consolidado como una de las mejores actividades de bajo impacto para fortalecer la resistencia física y la salud cardiovascular desde temprana edad. Sin embargo, para que el aprendizaje sea seguro, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un sondeo bajo la modalidad de “consumidor encubierto” en el Estado de México, evaluando escuelas en municipios como Texcoco, Chalco, Ecatepec y Toluca para este 2026.

De acuerdo con el organismo, es vital que estos establecimientos cuenten con licencia de funcionamiento vigente y cumplan con la NOM-245-SSA1-2010, la cual regula los límites de contaminantes en albercas para prevenir riesgos a la salud.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Escuelas de natación en el Estado de México: Costos 2026

El reporte detallado en la Brújula de Compra de la Profeco ofrece diversas opciones por municipio para menores de 10 años en nivel principiante:

Aquarium (Texcoco): Ofrece clases de 45 minutos. Los costos van desde $600 pesos por 4 clases hasta $950 por 20 sesiones. La inscripción anual es de $380 pesos.

Ofrece clases de 45 minutos. Los costos van desde $600 pesos por 4 clases hasta $950 por 20 sesiones. La inscripción anual es de $380 pesos. Acuática Blue Chalco (Chalco): Clases de una hora con un costo inicial de $390 por 4 clases y hasta $1,400 por 20 sesiones. La inscripción anual es de $420 pesos.

Clases de una hora con un costo inicial de $390 por 4 clases y hasta $1,400 por 20 sesiones. La inscripción anual es de $420 pesos. Acuática Garzas (Ixtapaluca): Sesiones de 50 minutos con precios de $600 (8 clases) a $800 pesos (16 clases). Inscripción anual de $400 pesos.

Sesiones de 50 minutos con precios de $600 (8 clases) a $800 pesos (16 clases). Inscripción anual de $400 pesos. Tritones Natación Tepetlixpa (Tepetlixpa): Se posiciona como una de las opciones más accesibles, con mensualidades desde $240 pesos y una inscripción de solo $100 pesos.

Se posiciona como una de las opciones más accesibles, con mensualidades desde $240 pesos y una inscripción de solo $100 pesos. Splash Pool (Toluca): Clases de 50 minutos que van de los $950 a los $1,950 pesos, destacando que no cobran inscripción anual.

Recomendaciones de seguridad y salud de Profeco

Además del análisis de precios, la Profeco destaca que nadar con regularidad mejora la función cerebral, la memoria y las habilidades de pensamiento, además de reducir el estrés y la ansiedad. Para elegir la mejor opción, el organismo recomienda:

Verificar la calidad del agua: Debe estar siempre limpia y cristalina. Grupos reducidos: Esto garantiza una atención personalizada y mayor seguridad para el menor. Comparar instalaciones: Visita al menos tres opciones para evaluar la metodología de enseñanza y la experiencia del personal instructor. Certificado médico: Investiga si la escuela solicita este documento y guarda siempre tus comprobantes de pago para cualquier aclaración futura.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.