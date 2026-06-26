Es oficial en Guanajuato: desde julio todas estas placas están obligadas a realizar la verificación vehicular

La verificación vehicular en Guanajuato se convierte en obligación inmediata para un grupo específico de conductores del estado. Quienes todavía no tramitan su cita deben actuar antes de que arranque el séptimo mes del año, porque las consecuencias de ignorar este trámite implican multas que superan los mil pesos por infracción.

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¿Qué placas deben verificar en Guanajuato en julio de 2025?

La Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAT) es la autoridad responsable de administrar el programa de verificación vehicular obligatoria en Guanajuato, y establece que el cumplimiento de las placas con terminación 5 y 6 debe ocurrir dentro del periodo correspondiente a julio y se puede optar por dos formas:

Cita en línea — portal SMAT:

Ingresa al sitio oficial de la SMAT desde el enlace directo que aparece en la nota

desde el enlace directo que aparece en la nota Desplázate hacia abajo y localiza la sección Sistema de Citas de Verificación Vehicular

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Cita por teléfono:

Llama al +52 (473) 735-2601 en el horario de atención correspondiente

en el horario de atención correspondiente Lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas ; sábados de 09:00 a 14:00 horas

; sábados de Si prefieres elegir otro verificentro, consulta el directorio de centros de verificación antes de llamar

verificacion guanjuato.jpg Las placas terminación 5 y 6 en Guanajuato deben verificar en julio o pagan hasta $2,346 de multa. (Centro de Verificación Vehicular Gto-006)

Los documentos que el conductor debe presentar el día de la cita incluyen los siguientes:

Licencia de conducir vigente , en original y copia simple

, en original y copia simple Comprobante de verificación del periodo anterior con holograma activo , en original y copia simple, o recibo de pago de la multa correspondiente en caso de no contar con él

, en original y copia simple, o recibo de pago de la multa correspondiente en caso de no contar con él Para vehículos nuevos que busquen el distintivo Doble Cero: carta factura o documento que acredite la fecha de compra, en original y copia simple

¿Cuánto cuesta no verificar tu auto en Guanajuato?

Las sanciones por incumplir la verificación vehicular en Guanajuato son dos y se aplican de forma independiente, lo que significa que el conductor puede enfrentar ambas al mismo tiempo. Cada infracción tiene un rango que va de 10 a 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a entre $1,173.10 y $2,346.20 pesos al valor vigente en 2026.

Las dos infracciones que establece la normativa son las siguientes:

Circular sin la calcomanía de verificación vehicular vigente: de 10 a 20 UMA ( $1,173.10 a $2,346.20 pesos )

vigente: de 10 a 20 UMA ( ) No portar el certificado de verificación ambiental: de 10 a 20 UMA ($1,173.10 a $2,346.20 pesos)

En el peor escenario, un conductor con placa terminación 5 o 6 que no verifique en Guanajuato puede acumular hasta $4,692.40 pesos en multas si las autoridades aplican ambas infracciones al máximo. Tramitar la cita antes de que cierre el periodo de julio es la única forma de evitar que esa cifra afecte el presupuesto familiar.

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