Confirmado: jubilados pueden ampliar un 25% su pensión de julio si cumplen este requisito

Aunque muchas personas jubiladas reciben cada mes una cantidad similar por su pensión del IMSS, el monto puede variar por situaciones específicas. Y es que de acuerdo con el mismo instituto, se pueden considerar ciertas circunstancias del pensionado que le permitan acceder a un pago mayor, tal es el caso de las asignaciones familiares.

Sin embargo, y en el caso del mes de julio, este ajuste no se aplica de forma automática, por lo que es necesario cumplir con los requisitos del instituto y presentar la documentación correspondiente.

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¿Qué requisito permite aumentar la pensión del IMSS?

El requisito principal para acceder a este “aumento” es tener familiares acreditados ante el IMSS como carga familiar. De acuerdo con el instituto, las asignaciones familiares son una ayuda económica que se suma a la pensión cuando el pensionado tiene esposa, concubina, hijos o, en ciertos casos, padres que dependan de él.

Por lo anterior, el porcentaje depende del familiar registrado. Por ejemplo, un pensionado podría alcanzar un aumento de 25% si acredita a su esposa o concubina y a un hijo con derecho al beneficio.

Los porcentajes que reconoce el IMSS son:

15% por esposa o concubina ;

; 10% por cada hijo menor de 16 años ;

; 10% por cada hijo de 16 a 25 años que siga estudiando;

que siga estudiando; 10% por cada hijo que no pueda mantenerse por sí mismo por enfermedad crónica, física o psíquica ;

que no pueda mantenerse por sí mismo por ; 10% por cada padre o madre, solo cuando dependan económicamente del pensionado y no existan esposa, concubina o hijos con derecho.

Para entenderlo mejor: si una persona recibe una pensión mensual de $10 mil pesos y el IMSS autoriza un ajuste del 25%, el aumento sería de $2 mil 500 pesos. En ese caso, el pago podría subir a $12 mil 500 pesos, aunque el monto final siempre dependerá de la validación del instituto.

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¿Quiénes pueden pedir las asignaciones familiares?

Este beneficio está ligado a pensionados por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo el Artículo 138 de la Ley del Seguro Social de 1973. No basta con recibir una pensión, ya que el familiar debe cumplir con los supuestos establecidos y contar con documentos que lo acrediten.

Además, si el pensionado no tiene esposa, concubina, hijos ni ascendientes dependientes, el IMSS también contempla una ayuda asistencial del 15%, según el caso.

¿Qué documentos pide el IMSS para aumentar la pensión?

Para solicitar el ajuste, el pensionado debe acreditar su identidad y el vínculo con la persona que será registrada como beneficiaria. El trámite se realiza mediante la solicitud de modificación de pensión por hechos que inciden en el cálculo o monto del pago.

Entre los documentos que pueden solicitarse están:

Identificación oficial vigente del pensionado

Documento bancario con cuenta y CLABE, si aplica

Acta de matrimonio, en caso de esposa

Resolución judicial o acta de nacimiento de hijos en común, en caso de concubina

Acta de nacimiento de los hijos

Constancia de estudios para hijos de 16 a 25 años

Resolución judicial que acredite dependencia económica, en el caso de padres

El IMSS señala que este trámite puede presentarse en la ventanilla de Control de Prestaciones Económicas de la Unidad de Medicina Familiar correspondiente. Además, los trámites del instituto son gratuitos.

¿Cuándo se puede cancelar este aumento?

Las asignaciones familiares no son permanentes en todos los casos. El IMSS puede suspenderlas si desaparece la condición que dio origen al beneficio.

Esto puede ocurrir cuando:

Fallece el familiar que originó la asignación;

Los hijos cumplen 16 años y no continúan estudiando;

Los hijos estudiantes llegan a los 25 años;

No se presenta la constancia de estudios correspondiente;

Deja de existir la dependencia económica acreditada.

Por ello, antes de esperar un aumento en la pensión de julio o de cualquier otro mes, el pensionado debe revisar si cumple con los requisitos y presentar la documentación necesaria. La asignación familiar solo se refleja cuando el IMSS autoriza la incorporación del beneficiario.

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