Es oficial en Querétaro: adultos mayores de 60 años que cumplan este requisito podrán aplicar al 50% de descuento en multas de verificación vehicular

Miles de conductores en el estado de Querétaro enfrentan cada año el costo de las multas por verificación vehicular, un gasto que puede volverse significativo para ciertos grupos de la población. El gobierno estatal contempla un esquema de descuentos para propietarios de vehículos que pertenezcan a sectores específicos, aunque no todos conocen los requisitos que se deben cumplir para acceder a él.

El beneficio existe, está disponible y tiene condiciones concretas que el ciudadano debe reunir antes de presentarse al módulo. Lo que cambia todo es un documento que millones de mexicanos ya tienen en su cartera y que podría representar un ahorro inmediato en el trámite de verificación.

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¿Quiénes obtienen el 50% de descuento en verificación vehicular en Querétaro?

La Secretaría de Desarrollo Sustentable de Querétaro (SEDESU) establece que los adultos mayores de 60 años pueden acceder al 50% de descuento sobre el total de las multas de verificación vehicular. El requisito central es acreditar la edad mediante una credencial de adulto mayor vigente, emitida por instituciones como INAPAM, ISSSTE, IMSS, INSEN o INE.

Además de la credencial, el solicitante debe presentar copia de la tarjeta de circulación del vehículo en cuestión, documento que demuestre que es el propietario registrado. Sin ese comprobante, el descuento no procede, sin importar la edad del conductor.

El beneficio también aplica para vehículos con placas para personas con discapacidad, lo que amplía el universo de ciudadanos que pueden solicitar la reducción del costo en sus multas de verificación.

Cómo solicitar el empleo INAPAM de adultos mayores Para obtener el descuento del 50% en multas de verificación en Querétaro debes presentar credencial de adulto mayor y tarjeta de circulación. (@INAPAM/X

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¿Dónde tramitar el descuento en verificación vehicular en Querétaro?

El trámite no se realiza en cualquier punto de verificación: el ciudadano debe acudir a los módulos de atención habilitados por SEDESU en ubicaciones específicas dentro del estado. Presentarse en el lugar equivocado implica pérdida de tiempo y el rechazo del trámite.

La lista actualizada de módulos disponibles se consulta en el portal oficial de SEDESU Querétaro. Es recomendable revisar los horarios antes de acudir, ya que la disponibilidad puede variar según el módulo y el periodo de verificación vigente.

Llevar los documentos completos desde el primer intento —credencial de adulto mayor, copia de tarjeta de circulación y una identificación oficial adicional— reduce el riesgo de rechazo y evita una segunda visita al módulo.

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