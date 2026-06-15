Es ley y pocos lo saben: Querétaro multa con hasta $2,346 a quienes cometan esta infracción aunque sea de madrugada o domingo

Manejar cerca de una escuela en Querétaro tiene un costo muy alto si no se respetan las señales de tránsito del entorno. La ley estatal establece sanciones para conductores que ignoren las restricciones de velocidad y estacionamiento en estas zonas, y el monto puede sorprender a más de uno.

Lo que muchos no saben es que la norma no descansa: aplica en horario nocturno, en fines de semana y en días festivos sin ninguna excepción. Conocer este detalle puede evitar una multa que va desde los mil pesos hasta más del doble.

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¿Qué dice la Ley de Tránsito de Querétaro sobre zonas escolares?

El Artículo 65 de la Ley de Tránsito para el Estado de Querétaro establece dos infracciones específicas frente a planteles educativos: circular a más de 30 km/h o estacionarse en la zona delimitada. Ambas conductas tienen sanción económica directa.

La multa oscila entre 10 y 20 UMAs, lo que equivale a un rango de $1,173 a $2,346 pesos con el valor de la UMA 2026 fijado en $117.31 (INEGI). No se trata de una advertencia, sino de una infracción formal que las autoridades de tránsito pueden levantar en cualquier momento.

El texto de la ley no contempla excepciones por horario ni por calendario. Un conductor que rebase el límite de velocidad a las 2 de la madrugada de un domingo frente a una primaria enfrenta exactamente la misma sanción que uno que lo hace a las 8 de la mañana de un lunes.

auto multa escolar.jpg La multa por infracción en zona escolar en Querétaro va de $1,173 a $2,346 pesos según la UMA 2026. (Imagen ilustrativa)

¿Cuándo y dónde aplica la restricción en Querétaro?

La restricción es permanente en todos los planteles escolares del estado, sin importar si se trata de educación básica, media superior o superior. La señalización horizontal y vertical en el entorno de la escuela determina el área de aplicación.

Estacionarse en zona escolar también genera multa en el mismo rango. No es necesario que el vehículo esté en movimiento para que la infracción se configure: basta con detener el auto en el área restringida para que el agente de tránsito pueda proceder.

Los conductores habituales de estas rutas son los más expuestos, ya que la repetición del trayecto puede generar una falsa sensación de seguridad. Conocer el artículo 65 y respetar la señalización reduce el riesgo de una sanción que puede afectar el bolsillo de manera significativa.

Si circulas por zonas escolares en Querétaro, revisá siempre las señales de velocidad máxima y las restricciones de estacionamiento antes de detener tu vehículo. La norma aplica los 365 días del año, las 24 horas del día.

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