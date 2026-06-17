Todos estos conductores en Jalisco pueden hacer la verificación vehicular GRATIS durante junio: quedan los últimos días y el reloj corre

El mes de junio activa el turno de verificación vehicular en Jalisco para un segmento definido de la flota. Los propietarios con placa terminación 5 deben acudir este mes como parte del programa obligatorio de control de emisiones del estado. Quienes no lo hagan en el periodo asignado enfrentan una tarifa distinta a la del calendario regular.

La verificación vehicular responsable aplica en todo el estado, y las autoridades de Jalisco precisaron que ciertos vehículos quedan fuera del programa por sus características técnicas o tipo de registro. Si tu unidad no está en esa lista de excepciones y tiene placa terminación 5, el trámite de junio te corresponde — aunque no todos lo pagan igual.

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¿Quiénes hacen gratis la verificación vehicular en Jalisco en junio?

Jalisco aplica un beneficio directo para los propietarios que participaron en el programa Refrendo y Verificación Increíble 2026: esos conductores realizan el trámite de junio sin costo adicional. La condición es haber completado el proceso dentro de ese esquema estatal durante el presente año. Para el resto de propietarios con placa terminación 5, el costo vigente en periodo normal es de 500 pesos.

Quienes acudan fuera de su mes asignado pagan 550 pesos, no 500. Ese diferencial de 50 pesos es la penalización por verificación extemporánea que establece el programa estatal. La cita se agenda únicamente a través del portal oficial de verificación de Jalisco; no hay otro canal válido para el trámite.

El programa de verificación del estado identifica también qué vehículos quedan exentos por completo. La lista incluye unidades eléctricas, híbridas, motocicletas, vehículos con placas federales, automóviles clásicos reconocidos y maquinaria de construcción. Si tu unidad cae en alguna de esas categorías, el trámite de junio no aplica.

verificacion-vehicular-.jpg Los propietarios del programa Refrendo y Verificación Increíble 2026 en Jalisco verifican gratis en junio. (Notimex)

¿Cómo agendar la verificación vehicular en Jalisco?

El Gobierno de Jalisco establece que la cita para la verificación vehicular responsable se gestiona de forma exclusiva en el portal estatal del programa. Ningún centro verificador tiene autorización para recibir vehículos sin cita previa registrada en ese sistema. Presentarse sin cita implica el rechazo del servicio.

El portal disponible para el trámite opera las 24 horas. Los conductores con placa terminación 5 deben agendar su cita antes de que cierre el mes de junio para evitar el cargo extemporáneo de 550 pesos. No existe prórroga automática para quienes vencen su periodo sin verificar.

Consulta el portal oficial con anticipación, agenda tu cita y lleva los documentos del vehículo el día del trámite. Si participaste en el programa Refrendo y Verificación Increíble 2026, confirma tu estatus de beneficiario antes de acudir para no pagar de más.

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