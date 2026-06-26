Confirmado en Nuevo León: los 3 exámenes obligatorios para sacar tu licencia de conducir

Obtener una licencia de conducir en Nuevo León requiere más que presentar documentos y cubrir el pago del trámite. Para quienes buscan obtenerla por primera vez, existen evaluaciones que deben aprobar antes de recibir la autorización para manejar.

Aunque muchas personas desconocen todos los pasos, el proceso incluye pruebas para comprobar conocimientos, condiciones y habilidades al volante.

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¿Cuáles son los exámenes que debes aprobar para obtener la licencia?

Las personas que tramitan una licencia de conducir por primera vez en Nuevo León deben aprobar tres evaluaciones antes de continuar con el proceso:

Examen teórico: evalúa conocimientos sobre reglamento de tránsito, señales viales y normas básicas de circulación.

evalúa conocimientos sobre reglamento de tránsito, señales viales y normas básicas de circulación. Examen médico: revisa las condiciones del solicitante para determinar que cuenta con las capacidades necesarias para conducir.

revisa las condiciones del solicitante para determinar que cuenta con las capacidades necesarias para conducir. Examen práctico: comprueba que la persona puede manejar un vehículo y aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones reales.

Después de aprobar las tres evaluaciones, el conductor puede continuar con el trámite correspondiente. En Nuevo León, la licencia por primera vez requiere además una autorización municipal antes de acudir al Instituto de Control Vehicular.

¿Qué requisitos piden para sacar la licencia por primera vez?

Antes de iniciar el trámite, los solicitantes deben reunir una serie de documentos para comprobar su identidad y cumplir con los requisitos establecidos.

Entre los documentos que se solicitan están:

Identificación oficial vigente con fotografía y firma.

CURP.

Autorización municipal con comprobante de pago de derechos.

Comprobante de domicilio en Nuevo León con antigüedad no mayor a tres meses.

Forma migratoria vigente, en caso de personas extranjeras.

Una vez que el conductor cuenta con la autorización municipal y acredita los exámenes correspondientes, puede avanzar con la solicitud de su licencia ante el Instituto de Control Vehicular.

Nuevo León no cuenta con una licencia permanente, por lo que el documento debe tramitarse con una vigencia determinada y renovarse cuando corresponda.

¿Cuánto cuesta la licencia de conducir en Nuevo León en 2026?

El costo de la licencia depende de la vigencia elegida, pero las tarifas aplican tanto para quienes la tramitan por primera vez como para quienes realizan una renovación:

Licencia por 3 años: $938 pesos.

$938 pesos. Licencia por 5 años: $1,408 pesos.

¿Cómo funciona la renovación exprés de licencia en Nuevo León?

En el caso de los conductores que deseen realizar el proceso de renovación, pueden acceder a la modalidad de Renovación Exprés en Delegaciones del Instituto de Control Vehicular.

Este trámite busca agilizar la renovación para quienes no necesitan modificar la información registrada en su licencia. Para realizarlo, la persona únicamente debe:

Acudir a una delegación del ICV.

Identificarse mediante huella digital.

La renovación exprés está disponible para licencias de conducir tipo Automovilista, Chofer o Motociclista y mantiene los mismos costos según la vigencia seleccionada:

Tres años: $938 pesos.

$938 pesos. Cinco años: $1,408 pesos.

¿Qué otras opciones existen para renovar la licencia?

Además de acudir directamente a una delegación, los conductores pueden utilizar alternativas digitales para iniciar el proceso de renovación.

Las opciones disponibles incluyen:

Renovación en línea: el usuario ingresa al portal correspondiente , completa sus datos, realiza el pago y selecciona la delegación donde recogerá el documento al siguiente día.

el usuario ingresa al , completa sus datos, realiza el pago y selecciona la delegación donde recogerá el documento al siguiente día. Aplicación ICVNL: desde la app se puede ingresar al apartado de “Licencia digital” y después seleccionar “Renovación Web” para comenzar el trámite y recoger su “plástico” solo un día después.

En el caso de ambos trámites, el costo se mantiene igual que en el modo de Renovación Express, es decir que depende únicamente de la vigencia seleccionada.

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