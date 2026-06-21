Adiós a la exención en Nuevo León: dueños de autos eléctricos e híbridos ya deben pagar este trámite en 2026

Los propietarios de autos híbridos y eléctricos en Nuevo León reciben 2026 con una sorpresa que pocos anticiparon. El beneficio que los eximía del refrendo vehicular dejó de existir, y el decreto ya es oficial en el Periódico Oficial del Estado.

La medida afecta de forma distinta a cada tipo de vehículo. Para los híbridos, la exención desaparece por completo; para los eléctricos, queda un margen mínimo de beneficio, pero con condiciones estrictas que la mayoría no podrá cumplir.

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Los autos eléctricos e híbridos comenzarán a pagar el Refrendo Vehicular

El decreto establece que solo los vehículos eléctricos nuevos pueden acceder a la exención de la verificación vehicular, y únicamente por una sola ocasión al momento de su inscripción. Dicho de otro modo: quien ya inscribió su auto eléctrico y disfrutó del beneficio, no tiene derecho a repetirlo.

Los autos híbridos no tienen ningún resquicio en el nuevo esquema. El Congreso local respaldó la eliminación total de sus estímulos, sin contemplar un periodo de transición para los propietarios que adquirieron sus vehículos bajo el régimen anterior.

La publicación del decreto en el Periódico Oficial del Estado formaliza el cambio y le da plena vigencia jurídica. No se trata de un anuncio preliminar: el refrendo ya se cobra y los propietarios deben cubrirlo en los plazos que marca la ley.

Verificación vehicular Solo los autos eléctricos nuevos, al momento de su inscripción, conservan una exención de refrendo por única vez en Nuevo León. (Getty Images)

¿Por qué Nuevo León eliminó los beneficios fiscales a los autos eléctricos e híbridos?

El contexto político explica buena parte de la decisión. Hace casi tres años, el estado impulsó una política de incentivos a la movilidad sustentable en un momento en que la llegada de la Gigafactory de Tesla parecía inminente y el discurso verde tenía respaldo presupuestal.

Ese escenario cambió por completo. La instalación de la planta de Tesla en Nuevo León quedó en pausa indefinida, sin señales de reactivación por parte de la empresa ni de la administración estatal. La falta de recursos para proyectos estructurales aceleró la revisión de los estímulos fiscales vigentes.

El recorte de beneficios abre un debate sobre la permanencia de las políticas públicas ambientales cuando las condiciones presupuestales se tensan. Los propietarios que compraron vehículos sustentables bajo la promesa de exenciones enfrentan ahora un cobro que no formaba parte de su cálculo económico original.

Para más detalles sobre el refrendo vehicular en Nuevo León, consultá el portal oficial del gobierno estatal o acercate a las oficinas de Recaudación de Rentas más cercanas.

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