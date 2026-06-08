Aprueban reforma en Nuevo León y todas estas personas tendrán 25% de descuento en la licencia de conducir

Las personas que necesiten una licencia de conducir en Nuevo León por motivos laborales y que no sean propietarias de un vehículo podrán acceder a un descuento de 25% en el trámite, luego de que el Congreso estatal aprobara modificaciones a la legislación relacionada con la expedición de licencias y el control vehicular.

La reforma también incorpora nuevos requisitos para quienes soliciten licencias especiales destinadas a la conducción de transporte público de pasajeros, además de beneficios para adultos mayores propietarios de vehículos.

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¿Quiénes tendrán el descuento del 25% en la licencia de conducir?

De acuerdo con las reformas aprobadas por el Congreso de Nuevo León, el Instituto de Control Vehicular podrá otorgar un descuento de 25% a las personas que tramiten por primera vez o renueven cualquier tipo de licencia de conducir cuando esta sea necesaria para desempeñar una actividad laboral.

Para acceder al beneficio, los solicitantes no deberán ser propietarios de un vehículo. La medida busca apoyar a personas cuya fuente de ingresos depende de la conducción, pero que no cuentan con una unidad registrada a su nombre.

¿Cuánto cuesta actualmente la licencia de conducir en Nuevo León?

Actualmente, el costo de la licencia de conducir en Nuevo León depende de la vigencia que elija el conductor al momento de realizar el trámite.

Licencia con vigencia de 3 años: 905 pesos

Licencia con vigencia de 5 años: 1,358 pesos

Si el Instituto de Control Vehicular aplica el descuento de 25% contemplado en la reforma, las personas beneficiarias podrían pagar alrededor de 679 pesos por una licencia de tres años y aproximadamente 1,019 pesos por una licencia con vigencia de cinco años.

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Habrá nuevos requisitos para conductores del transporte público

Los cambios aprobados también establecen nuevas obligaciones para quienes soliciten licencias especiales destinadas a la conducción de vehículos de transporte público de pasajeros.

El dictamen presentado ante el Pleno por la diputada Aile Tamez, presidenta de la Comisión de Movilidad, señala que los aspirantes deberán acreditar cursos de capacitación y evaluaciones psicológicas determinadas por la autoridad competente.

Además, los cursos de manejo deberán incluir información sobre los riesgos de conducir a exceso de velocidad, bajo los efectos del alcohol o de otras sustancias, así como las consecuencias del uso de teléfonos celulares y otros dispositivos de comunicación mientras se conduce.

Adultos mayores también recibirán un beneficio

La reforma contempla además un apoyo para personas adultas mayores de 60 años que sean propietarias de vehículos registrados en Nuevo León.

Según lo aprobado por los legisladores, este sector podrá acceder a un descuento anual de al menos 20% en el pago del refrendo vehicular. El beneficio será compatible con otros descuentos que se encuentren vigentes al momento de realizar el pago.

¿Cuánto cuesta el refrendo vehicular en Nuevo León?

El monto del refrendo varía dependiendo del modelo del vehículo registrado en el estado.

Modelos 2011 o anteriores: 2,206 pesos.

Modelos 2012 a 2016: 2,829 pesos.

Modelos 2017 en adelante: 3,960 pesos.

Vehículos eléctricos registrados previamente: 1,980 pesos.

Motocicletas, remolques y cuatrimotos: 792 pesos.

Con el descuento mínimo de 20% aprobado para adultos mayores, los propietarios podrán obtener estos beneficios:

2,206 pesos: ahorro mínimo de 441 pesos

2,829 pesos: ahorro mínimo de 566 pesos

3,960 pesos: ahorro mínimo de 792 pesos

1,980 pesos: ahorro mínimo de 396 pesos

792 pesos: ahorro mínimo de 158 pesos

Al momento de la aprobación legislativa, no se informó una fecha específica para la entrada en vigor de estos beneficios. Para que sean aplicables, las reformas deberán seguir el proceso correspondiente de publicación y entrada en vigor conforme a la legislación estatal.

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