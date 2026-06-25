Entrega de lentes gratuitos en Baja California: ¿quiénes aplican, requisitos y cuál es la fecha límite?

Los estudiantes que fueron valorados como parte del programa “Vive saludable, vive feliz” de la Secretaría de Educación de Baja California aún tienen tiempo de obtener sus lentes gratuitos, aunque hayan pasado los 90 días de vigencia de su informe. La dependencia hace el recordatorio ante la proximidad de la fecha límite.

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¿Cuál es la fecha límite para recoger los lentes gratuitos en Baja California?

La fecha límite para obtener los lentes gratuitos en Baja California es el 31 de julio, en los establecimientos de Salud Digna u Óptica Coppel. Para recogerlos, es necesario presentar el Reporte de Resultados del programa.

El procedimiento consta únicamente de dos pasos: primero, descargar el reporte de resultados; luego, presentarlo en cualquiera de los establecimientos participantes. Quienes no cuenten con su reporte pueden obtenerlo en:

resultados.vidasaludable.sep.gob.mx

educacionbc.edu.mx — en el apartado de Consulta de Calificaciones

¿A quién acudir si hay problemas para obtener los lentes gratuitos en Baja California?

En caso de haber tenido algún contratiempo en Salud Digna u Óptica Coppel, la Secretaría de Educación de Baja California pide no quedarse sin resolver el problema.

La dependencia habilitó dos vías de atención: acudir presencialmente al Departamento de Nivel Primaria de la Delegación correspondiente, o llamar a la Línea Educativa al 686 5200 500, opción 5.

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