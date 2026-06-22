Confirmado en Sonora: CFE anuncia instalación de paneles solares en este municipio del estado a partir de julio 2026

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), bajo la dirección de la Mtra. Emilia Esther Calleja Alor, confirmó la incorporación de Hermosillo, Sonora como uno de los municipios beneficiados por la segunda etapa del programa Techos Solares para el Bienestar, esquema federal impulsado por la Secretaría de Energía (SENER), el Gobierno del Estado de Baja California y la propia CFE, que instala paneles solares en viviendas de familias vulnerables del norte del país. La nueva fase arrancará en julio de 2026 y contempla la instalación de aproximadamente 5 mil sistemas fotovoltaicos en la capital sonorense, junto con etapas paralelas en los municipios de Mexicali y San Felipe, Baja California.

El anuncio se realizó tras la conclusión exitosa de la primera etapa del programa, que entre marzo de 2025 y mayo de 2026 logró la interconexión de 5 mil 140 sistemas fotovoltaicos en viviendas de Mexicali y San Felipe, con una inversión total de 190 millones de pesos. Los recursos fueron canalizados a través del Fondo de Servicio Universal Eléctrico (FSUE), administrado por la SENER. Las acciones de la CFE están orientadas a mejorar las condiciones de acceso a la energía eléctrica de familias que enfrentan condiciones climáticas extremas y elevados consumos de energía durante gran parte del año.

Cuáles son los ahorros para las familias de Hermosillo

Los hogares beneficiados con la instalación de paneles solares pueden acceder a ahorros significativos en el recibo de la luz, especialmente durante los meses de verano cuando el consumo eléctrico se dispara por el uso intensivo de aire acondicionado. Estos son los porcentajes de ahorro confirmados oficialmente por la CFE en su boletín:

Hasta 85% de ahorro durante los meses de verano.

durante los meses de verano. Hasta 45% de ahorro durante los meses de invierno.

durante los meses de invierno. Promedio anual de hasta 60% de reducción en la facturación eléctrica total.

Hermosillo es una de las ciudades mexicanas con mayor presión térmica del país, con temperaturas que regularmente superan los 40 grados centígrados durante los meses de verano. El consumo eléctrico promedio de los hogares hermosillenses puede triplicarse durante esta temporada debido al uso continuo de equipos de climatización, lo que convierte la rebaja en factura eléctrica en un impacto económico significativo para el presupuesto familiar.

Paneles solares La CFE inicia en julio de 2026 una segunda etapa del Programa Techos Solares para el Bienestar. (CFE)

Cuál es el impacto ambiental del programa

La CFE estima que los sistemas fotovoltaicos instalados generarán aproximadamente 44 mil 160 megavatios hora (MWh) de energía limpia al año. Esta generación evitará la emisión de cerca de 19 mil 486 toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e) anuales, fortaleciendo los esfuerzos federales orientados a la transición energética y la sustentabilidad ambiental.

La incorporación de Hermosillo en la segunda etapa del programa permitirá ampliar el alcance del esquema hacia regiones con mayor presión térmica durante el verano, donde el consumo de electricidad impacta de manera más significativa el presupuesto familiar. La generación de energía limpia distribuida se concentra así en el noroeste del país, una de las regiones con mayor potencial solar de México.

Quiénes pueden acceder al programa Techos Solares para el Bienestar

El programa Techos Solares para el Bienestar está dirigido a hogares en situación de vulnerabilidad. Según el portal oficial del programa de la SENER, estos son los requisitos para los habitantes de Hermosillo:

Ser usuario de tarifa doméstica con consumo promedio de entre 400 y 1,500 kilowatts hora (kWh) durante los meses de julio y agosto, según el recibo de luz.

con consumo promedio de entre durante los meses de julio y agosto, según el recibo de luz. Que en la vivienda habite alguno de los siguientes grupos de población prioritaria: niñas o niños, persona adulta mayor de 65 años, madre soltera o jefa de familia, persona con discapacidad o enfermedad crónica, integrantes de comunidades indígenas o afrodescendientes .

. Presentar recibo de luz a nombre del solicitante sin adeudos .

. Ser mayor de edad y contar con identificación oficial vigente y CURP actualizada .

y contar con y . Contar con espacio disponible en techo o patio de entre 6 y 9 metros cuadrados para la instalación del sistema fotovoltaico.

para la instalación del sistema fotovoltaico. El medidor eléctrico debe estar visible y accesible para la conexión.

debe estar visible y accesible para la conexión. Para viviendas propias: recibo de predial, recibo de agua, pago de INFONAVIT o estado de cuenta como comprobante.

Para viviendas rentadas: contrato de arrendamiento o permiso escrito del propietario que autorice la instalación del sistema.

El programa contempla la instalación, operación y mantenimiento sin costo para los beneficiarios. El Gobierno Federal cubre la totalidad de la inversión, sin desembolso inicial ni cargo posterior al recibo de luz por concepto de los paneles.

Cómo registrarse al programa en Hermosillo

El proceso de registro y selección de beneficiarios contempla cinco etapas según el procedimiento oficial publicado por la SENER en el portal techosolarbienestar.energia.gob.mx:

Registro digital : los interesados deben registrarse en el portal oficial con los datos personales y de la vivienda.

: los interesados deben registrarse en el portal oficial con los datos personales y de la vivienda. Preselección : la Secretaría de Energía revisa las solicitudes y realiza una preselección con base en los requisitos declarados.

: la Secretaría de Energía revisa las solicitudes y realiza una preselección con base en los requisitos declarados. Encuesta socioeconómica : equipos de la Secretaría de Bienestar y la SENER aplican una encuesta presencial en la vivienda del solicitante para validar la situación de vulnerabilidad.

: equipos de la Secretaría de Bienestar y la SENER aplican una encuesta presencial en la vivienda del solicitante para validar la situación de vulnerabilidad. Verificación técnica : el Fideicomiso para el Aislamiento Térmico (FIPATERM) realiza la verificación técnica del inmueble para determinar si la instalación irá en techo o en poste y para confirmar la viabilidad del proyecto.

: el realiza la verificación técnica del inmueble para determinar si la instalación irá en techo o en poste y para confirmar la viabilidad del proyecto. Instalación e interconexión: una vez aprobados ambos diagnósticos, el FIPATERM coordina la instalación con la empresa contratada, supervisa el trabajo y solicita a la CFE la interconexión del sistema fotovoltaico a la red eléctrica.

Alternativa para usuarios que no califican como vulnerables

Para hogares hermosillenses que no cumplen con los requisitos del programa gratuito —principalmente por no estar dentro de los grupos de población prioritaria—, la SENER y el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) mantienen vigente el programa paralelo “Paneles Solares para tu Casa”, dirigido a usuarios que pagan más de 1,500 pesos mensuales en su recibo de luz en tarifa doméstica. El esquema ofrece:

Incentivo del 25% del valor total del proyecto , otorgado por SENER.

, otorgado por SENER. Financiamiento del 75% restante a cargo del FIDE, con tasa preferencial de TIIE más 4.5 puntos y plazo de hasta cinco años .

a cargo del FIDE, con tasa preferencial de y plazo de hasta . El pago del financiamiento se realiza mediante pagarés firmados por el usuario, no a través del recibo de luz.

Las consultas para el programa “Paneles Solares para tu Casa” se atienden en las oficinas del FIDE en cada estado del país, por teléfono al 800-343-3835 o en el portal senerfidesolar.com.

Con estas acciones, la CFE refrenda su compromiso de contribuir al bienestar de las familias mexicanas, impulsar el uso de energías limpias y fortalecer la justicia energética en beneficio de la población.

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