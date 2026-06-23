Multa de hasta $4,680 y arresto en Nayarit: un municipio está sancionando a quienes cometan este hábito común con el agua

En plena temporada de estiaje, un municipio de Nayarit aplica sanciones a ciudadanos por conductas que muchos consideran parte de la rutina diaria. Las autoridades de Tepic activan procedimientos administrativos ante el uso irresponsable del agua potable, y quienes no acaten la norma local se presentan ante el Juzgado Cívico para definir su sanción.

El director de los Juzgados Cívicos de Tepic, Jorge Olivares, confirma que solo en mayo al menos 30 personas enfrentaron un procedimiento administrativo por desperdiciar agua: la mitad recibió multas económicas superiores a cuatro mil pesos y la otra mitad optó por trabajo comunitario como alternativa a la sanción en efectivo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué le pasa a quien desperdicia agua en Tepic, Nayarit?

Las sanciones por el mal uso del agua en Tepic van de 21 a 40 Unidades de Medida y Actualización (UMA), cifra que se traduce en un rango aproximado de $2,463.51 a $4,692.40 pesos con base en el valor vigente 2026 de $117.31 por UMA. Además de la multa económica, el arresto administrativo puede llegar hasta 30 horas, según lo informado por el funcionario municipal.

Las conductas que activan estas sanciones incluyen acciones que muchos ciudadanos realizan sin considerar que constituyen una infracción:

Lavar vehículos con manguera en la vía pública

en la vía pública Regar banquetas con agua potable

con agua potable Lavar calles y cocheras con agua pura

con agua pura Dejar llaves abiertas de forma innecesaria

de forma innecesaria Uso inadecuado del agua potable en general

Olivares subraya que las infracciones se clasifican como faltas administrativas y que la gravedad o reincidencia determina si la sanción deriva en multa, trabajo comunitario o arresto. Los Juzgados Cívicos de Tepic también aplican sanciones por otras faltas como tirar basura en la vía pública, quemar residuos o alterar el orden público.

¿De cuánto es la multa por lavar mi carro con agua potable? Tepic multa hasta con $4,692 pesos a quien lave su vehículo con manguera en la calle. (Getty Images)

Trabajo comunitario como alternativa a las multas por agua en Tepic

El Ayuntamiento de Tepic incluye el trabajo comunitario como opción para quienes no pueden o no quieren cubrir la multa económica. Los infractores realizan labores de limpieza y apoyo en espacios públicos de la ciudad como parte de su sanción. “Tenemos alrededor de 30 personas que fueron sometidas bajo un procedimiento de justicia cívica y que recibieron una sanción, pero hay un dato importante: la mitad recibió trabajo comunitario”, declaró Olivares.

Las autoridades municipales señalan que los ciudadanos pueden reportar casos de desperdicio a través de las líneas de atención y números de emergencia del Ayuntamiento de Tepic. El llamado institucional es a evitar el derroche especialmente durante la temporada de calor, cuando el consumo sube y la disponibilidad del recurso baja.

Si vives en Nayarit o conoces a alguien que realice estas prácticas, compartí esta información para evitar una sanción.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.