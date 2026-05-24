Cambian los trámites públicos de Baja California: presentan iniciativa que impactaría en el sistema

Un diputado de Baja California presentó una iniciativa de reforma a la Constitución local con el objetivo de digitalizar y simplificar los trámites de servicios públicos en el estado.

La propuesta, presentada oficialmente el 15 de mayo de 2026, busca eliminar prácticas burocráticas y establecer como obligación que las autoridades implementen plataformas digitales para la atención ciudadana.

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¿Qué plantea la iniciativa de digitalización de trámites en Baja California?

La reforma propone que las autoridades estatales y municipales implementen políticas públicas de simplificación administrativa, digitalización de trámites y servicios, buenas prácticas regulatorias y fortalecimiento de capacidades tecnológicas. El objetivo es mejorar la atención ciudadana en Baja California.

La reforma propuesta por el diputado Ramón Vázquez Valadez también busca que las plataformas digitales permitan una interacción más directa y sencilla entre instituciones y ciudadanía, con atención especial a evitar la exclusión de sectores vulnerables que puedan tener menor acceso a herramientas tecnológicas.

¿Qué cambiaría en la práctica para los ciudadanos de Baja California?

Aunque en el texto legislativo no se detalla qué trámites específicos se digitalizarían ni en qué plazos, el autor de la iniciativa señaló que su iniciativa pretende "eliminar prácticas burocráticas que históricamente han limitado el ejercicio pleno de derechos".

Además, Vázquez Valadez sostuvo que busca armonizar el marco jurídico estatal con la política nacional en materia regulatoria y acercar la gestión pública a la ciudadanía con mayor transparencia y accesibilidad, consolidando un modelo de gobierno digital en Baja California.

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