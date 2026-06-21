Es oficial en Baja California: CFE confirma instalación de paneles solares en estos municipios a partir de julio 2026

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirmó que a partir de julio de 2026 arrancará una segunda etapa del Programa Techos Solares para el Bienestar en nuevos municipios de Baja California. Cada uno de estos proyectos contempla la interconexión de aproximadamente 5,000 sistemas fotovoltaicos adicionales en viviendas.

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¿En qué municipios se instalaran paneles solares en Baja California en julio de 2026?

Conforme a lo informado por la CFE, en julio de 2026 se prevé instalar paneles solares en los municipios de Mexicali y San Felipe, en Baja California. También se proyecta colocar otros sistemas fotovoltaicos en Hermosillo (Sonora). Esta es la segunda etapa del “Programa Techos Solares para el Bienestar”.

Entre marzo de 2025 y mayo de 2026, la primera etapa del programa interconectó 5,140 sistemas fotovoltaicos en viviendas de Mexicali y San Felipe. El programa es impulsado por la Secretaría de Energía (SENER), el Gobierno del Estado de Baja California y la CFE, con recursos del Fondo de Servicio Universal Eléctrico (FSUE).

Se estima que los sistemas instalados en la primera etapa generarán aproximadamente 44,160 MWh de energía limpia al año y contribuirán a evitar la emisión de alrededor de 19,486 toneladas de CO₂ equivalente anuales. La inversión total de esta primera etapa fue de 190 millones de pesos.

¿Cuánto ahorran las familias con los paneles solares del programa de CFE en Baja California?

De acuerdo con la CFE, los sistemas fotovoltaicos instalados permiten a las familias beneficiarias reducir su consumo eléctrico de forma significativa:

Hasta 85% de ahorro en el recibo de luz durante el verano

en el recibo de luz durante el verano Hasta 45% de ahorro en invierno

en invierno Un ahorro promedio anual de hasta 60% en la facturación eléctrica

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