Confirmado en Edomex: demuelen viviendas masivamente en este municipio para instalar áreas verdes

La demolición masiva de 60 viviendas avanza en el municipio de Tlalnepantla, Edomex, con el objetivo de convertir los predios de la “Zona Cero” del cerro del Chiquihuite en una nueva área verde comunitaria.

La administración del alcalde Raciel Pérez Cruz derriba las estructuras remanentes en la colonia Lázaro Cárdenas segunda sección para eliminar los riesgos de desgajamiento. Los trabajos de limpieza se ejecutan en coordinación con brigadas estatales.

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¿Cómo avanza el derribo de inmuebles en el cerro del Chiquihuite?

La Dirección de Protección Civil municipal supervisa de forma permanente las maniobras de maquinaria pesada para evitar afectaciones en los hogares colindantes de la colonia Lázaro Cárdenas. Los ingenieros evalúan diariamente la estabilidad de las laderas mientras los operarios fragmentan las losas y estructuras de tabique remanentes.

El despliegue operativo en la ladera del cerro contempla acciones específicas para consolidar la seguridad perimetral:

Demoler techos, pisos y paredes de concreto en los polígonos uno y dos de la zona afectada.

de concreto en los polígonos uno y dos de la zona afectada. Disminuir a la mitad la altura de las bardas perimetrales que colindan directamente con predios habitados.

Limpiar los terrenos baldíos respecto a los derechos de recolección de residuos.

Cerro del Chiquihuite Demolición de viviendas en la Zona Cero del cerro del Chiquihuite. (EDGARD GARRIDO/REUTERS)

Familias se niegan a abandonar zona de riesgo del Chiquihuite y frenan demoliciones

Al menos cuatro familias continúan habitando viviendas ubicadas en la llamada Zona Cero de la Segunda Sección de la colonia Lázaro Cárdenas, en el oriente de Tlalnepantla, pese a las órdenes de desalojo emitidas por el riesgo de deslaves. Su permanencia ha retrasado parcialmente los trabajos de demolición que realizan las autoridades municipales en los polígonos considerados de alto riesgo.

El director de Protección Civil, Genaro Israel Anita Gutiérrez, detalló que los propietarios recibieron notificaciones de riesgo desde hace casi cinco años. A pesar de las advertencias, los residentes decidieron quedarse bajo su propio riesgo alegando la falta de adaptación de los vecinos reubicados en otros sectores o el rechazo a demoler el patrimonio edificado por cuenta propia.

Ante este escenario de resistencia, el personal aplica medidas de mitigación en los muros colindantes para resguardar la estabilidad estructural de las casas ocupadas. Las brigadas operativas mantienen la coordinación con el Gobierno del Estado de México para destrabar la liberación de los predios en conflicto a través de mesas de diálogo. El proyecto prevé consolidar el espacio público una vez que concluya el retiro total de escombros en los perímetros de la calle Alpino Chamonix.

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