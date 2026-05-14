Confirmado en Jalisco: adultos mayores de 75 años deberán cumplir este requisito para renovar la licencia

Para sorpresa de muchos, y a diferencia de lo que ocurre en otras entidades del país, las personas mayores de 75 años sí pueden tramitar o renovar su licencia de conducir en Jalisco. Sin embargo, deberán cumplir con un requisito indispensable: presentar un certificado médico expedido por una institución oficial de salud que confirme que cuentan con condiciones aptas para manejar.

La medida continúa vigente en el estado como parte de las disposiciones del Reglamento de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte de Jalisco, el cual establece revisiones adicionales para conductores de edad avanzada.

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¿Cuál es el requisito obligatorio para adultos mayores en Jalisco?

El requisito adicional consiste en entregar una constancia médica que avale que la persona mantiene capacidades adecuadas para conducir.

La evaluación debe confirmar condiciones:

Físicas

Mentales

Visuales

Psicomotrices

¿Qué tipos de licencia requieren el certificado médico?

La disposición aplica para distintas categorías de conducción contempladas por la Secretaría de Transporte de Jalisco.

Entre ellas se encuentran:

Automovilista

Chofer

Motociclista

Transporte público

Vehículos de plataformas digitales

Las autoridades estatales aclararon que en Jalisco no existe una edad máxima para conducir, aunque sí se implementan controles médicos adicionales para verificar la aptitud de manejo en adultos mayores.

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¿Qué documentos se necesitan para renovar la licencia?

Además del certificado médico, quienes realicen el trámite deben presentar documentación básica solicitada por la Secretaría de Transporte.

Los requisitos generales incluyen:

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio reciente

CURP actualizada

Tipo de sangre

Documentos originales y copia

En algunos casos también pueden solicitar constancias de cursos viales o evaluaciones adicionales dependiendo del tipo de licencia.

¿Cuánto cuesta renovar la licencia en Jalisco?

Los costos vigentes para el refrendo de licencias en Jalisco durante 2026 son los siguientes:

Automovilista: $766 pesos

Chofer: $913 pesos

Motociclista: $500 pesos

En caso de extravío de la licencia vencida, las autoridades también contemplan un cobro adicional por certificación del documento.

¿Cómo se puede realizar el trámite?

La Secretaría de Transporte de Jalisco recomienda agendar una cita previa para reducir tiempos de atención en los módulos de servicio.

Además, las personas usuarias pueden realizar pagos anticipados en línea o en recaudadoras estatales antes de acudir al trámite presencial.

La medida busca reforzar la seguridad vial y garantizar que las personas que continúan conduciendo mantengan condiciones adecuadas para hacerlo de manera segura.

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