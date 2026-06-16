Jalisco ya está multando a conductores que no hicieron el canje de placas: esto te cobrarán ahora y así regularizas antes de que te multen

Los automovilistas de Jalisco que no completaron el canje de placas gratuito enfrentan una situación que ya no tiene marcha atrás. La Comisaría Vial activó operativos en vialidades del estado y los conductores que circulan con los diseños anteriores tienen los días contados antes de recibir una sanción que puede superar los miles de pesos.

El programa gratuito ya cerró su última prórroga. Quienes no regularizaron sus láminas a tiempo deben conocer exactamente qué les espera: el monto de la multa, el costo del canje fuera de plazo y los pasos para resolver su situación lo antes posible.

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¿Cuánto cuesta la multa por placas vencidas en Jalisco y cuándo aplica?

La penalización económica entró en vigor de forma oficial el sábado 30 de mayo de 2026, al día siguiente del cierre definitivo del programa de canje de placas en Jalisco. La Comisaría Vial aplica las sanciones a los automovilistas que circulan con los diseños de láminas denominados Maguey, Minerva o Gota.

Los conductores que no realizaron el trámite a tiempo enfrentan una multa vial de entre 20 y 60 UMAs, lo que equivale a un rango de $2,346.20 hasta $7,038.60 pesos (a razón de $117.31 por UMA vigente en 2026).

Además de la multa, los conductores que regularicen sus placas fuera del período gratuito deben pagar el costo ordinario del trámite, que ronda los $2,500.00 pesos por las láminas nuevas. Quien recibe la multa máxima y tramita el canje puede desembolsar más de $9,500 pesos en una sola visita.

hoy no circula cdmx martes 5 de abril La multa por no canjear placas en Jalisco va de $2,346 a $7,038 pesos. (Semovi Jalisco)

¿Cómo hacer el canje de placas en Jalisco si no lo realizaste a tiempo?

Los conductores jaliscienses que no completaron el trámite durante el período gratuito todavía pueden regularizar su situación en las oficinas recaudadoras del estado. El proceso es presencial y no requiere cita digital previa: la oficina hacendaria habilitó cajas especiales para atender la demanda.

Para completar el canje, los automovilistas deben presentar tres documentos en las ventanillas: las láminas metálicas anteriores, una identificación oficial INE vigente y un comprobante de domicilio reciente. Sin esos tres elementos, las ventanillas no procesan el trámite.

El horario de atención en las oficinas recaudadoras corre de las 8:00 a las 18:00 horas. Quienes necesiten orientación antes de trasladarse pueden marcar al 33 3668 1700 (extensión 31729) o escribir por WhatsApp al 33 1487 7179 para consultar dudas sobre su caso específico.

El mejor paso ahora es presentarse en la recaudadora más cercana con los tres documentos y resolver el trámite antes de que la multa llegue en un operativo vial.

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