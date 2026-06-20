Licencia de conducir en Oaxaca: ¿conviene sacar la licencia cada 5 años o aplicar a la licencia permanente? Esto es lo que cuesta cada una

En Oaxaca, quienes tramitan una licencia de conducir para automóvil o motocicleta pueden optar por una versión temporal, que va de dos a cinco años, o por una licencia permanente, una alternativa que evita futuras renovaciones.

Sin embargo, la diferencia de precios entre ambas opciones, la cual es de más de 2 mil pesos, ha puesto a pensar a más de uno cual es la mejor opción considerando otros factores como procesos y ahorro.

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¿Cuánto cuesta la licencia de conducir en Oaxaca en 2026?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Oaxaca, las tarifas en 2026 varían según el tipo de vehículo y la duración elegida. En el caso de los conductores de motocicletas y automóviles, estos son los únicos en el estado que pueden optar por una versión temporal o una permanente.

Licencia Tipo A (motocicletas)

2 años: $657

3 años: $920

5 años: $1,051

Permanente: $3,285

Licencia Tipo B (automóviles particulares)

2 años: $788

3 años: $1,051

5 años: $1,445

Permanente: $3,285

Otras licencias sin modalidad permanente

Tipo C

2 años: $920

3 años: $1,183

5 años: $1,577

Tipo D

2 años: $1,051

3 años: $1,314

5 años: $1,839

Tipo E

2 años: $1,183

3 años: $1,445

5 años: $1,839

Tipo F

2 años: $699

3 años: $855

5 años: $1,088

Tipo G

2 años: $699

3 años: $855

5 años: $1,088

¿Vas a tramitar tu licencia de conducir?

Aquí te compartimos los costos actualizados para 2026.#MovilidadQueTransforma pic.twitter.com/tdos9Q1PIa — Secretaría de Movilidad (@SEMOVI_GobOax) February 3, 2026

¿Conviene más renovar cada cinco años o sacar la licencia permanente?

La respuesta depende principalmente del tiempo durante el cual la persona espera seguir utilizando su licencia. Aunque la modalidad permanente elimina futuras renovaciones, su costo inicial es considerablemente más alto.

Si tienes licencia Tipo B

Una licencia de 5 años cuesta: $1,445

Dos trámites de 5 años: $2,890

Tres trámites de 5 años: $4,335

En este caso, la licencia permanente de $3,285 comienza a resultar más conveniente para quienes planean seguir conduciendo durante más de 10 años.

Si tienes licencia Tipo A

Una licencia de 5 años cuesta: $1,051

Tres trámites de 5 años: $3,153

Cuatro trámites de 5 años: $4,204

Para los motociclistas, la licencia permanente empieza a representar un ahorro cuando se piensa utilizar durante más de 15 años, ya que el costo acumulado de las renovaciones termina siendo mayor.

¿Qué documentos se necesitan para tramitar la licencia en Oaxaca?

Los requisitos varían según el tipo de licencia, aunque la mayoría de los solicitantes deben acreditar un examen de manejo aplicado por la Secretaría de Movilidad de Oaxaca y presentar documentación vigente.

Licencias Tipo A y B

Para tramitar una licencia de motociclista (Tipo A) o automovilista (Tipo B), ya sea con vigencia determinada o permanente, se requiere:

Aprobar el examen de manejo aplicado por la Secretaría.

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula profesional).

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses.

Licencia Tipo C

Las personas que soliciten una licencia Tipo C deberán presentar:

Aprobar el examen de manejo aplicado por la Secretaría.

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula profesional).

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses.

Copia de la concesión con número único de concesionario o copia de la tarjeta de circulación vigente.

Licencia Tipo D

Para obtener una licencia Tipo D se solicita:

Aprobar el examen de manejo aplicado por la Secretaría.

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula profesional).

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses.

¿Cómo se realiza el trámite?

Una vez reunida la documentación correspondiente, el primer paso es generar la línea de captura para realizar el pago. Para ello, los interesados deben ingresar al portal de la Secretaría de Finanzas de Oaxaca, acceder al apartado de Servicios en Línea y seleccionar la opción de licencia de conducir.

Después de realizar el pago, es necesario agendar una cita a través del Portal de Citas de la Secretaría de Movilidad (Semovi). En este sistema se puede elegir el trámite a realizar, así como la fecha y el módulo de atención más conveniente.

El día de la cita, el solicitante debe acudir al módulo seleccionado con sus documentos, el formato de pago y el comprobante correspondiente. Durante la atención se verifica la información presentada y se realiza la captura de fotografía y datos biométricos para la expedición de la licencia.

¿Se puede renovar la licencia en línea?

Las personas que cuentan con una licencia Tipo A o Tipo B y cumplen con los criterios establecidos por la autoridad pueden realizar la renovación de manera digital sin acudir a un módulo de atención.

Para estos casos, la Semovi cuenta con una aplicación móvil desde la que es posible gestionar la renovación del documento, lo que permite ahorrar tiempo y evitar traslados innecesarios.

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